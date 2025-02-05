«Мы в ответе за тех, кого приручили». В Краснодаре в кино покажут драму об авторе «Маленького принца»

Краснодарский край

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  • Кадр из трейлера к фильму «Сент-Экзюпери» © Скриншот видео с youtube-канала Kinoman
    Кадр из трейлера к фильму «Сент-Экзюпери» © Скриншот видео с youtube-канала Kinoman

В кинотеатрах Краснодара можно будет посмотреть фильм про Антуана де Сент-Экзюпери (16+)

6 февраля на экраны краснодарских кинотеатров выйдет фильм «Сент-Экзюпери». Это лента в жанре байопика аргентинского режиссера и сценариста Пабло Агеро.

Фильм основан на реальном эпизоде из биографии летчика и писателя Экзюпери. Действие происходит в 1930 году. Пилот французской авиапочты Антуан вместе с другом и коллегой Анри Гийоме решают проложить короткий маршрут через горы. Когда последний пропадает в Андах, Сент-Экзюпери отправляется на поиски товарища. Путешествие вдохновляет его на создание всемирно известной книги «Маленький принц».

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Известно, что в апреле 1935 года Сент-Экзюпери посетил СССР в качестве корреспондента газеты «Пари-Суар». Этот визит он описал в пяти очерках.

Посмотреть фильм «Сент-Экзюпери» можно будет в кинотеатрах сети «Формула кино», «Каро» и «Монитор».

Как писали Юга.ру, состоялась премьера тизера-трейлера фильма ужасов «Пункт назначения: Кровные узы». Это шестая часть франшизы.

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«Мы в ответе за тех, кого приручили». В Краснодаре в кино покажут драму об авторе «Маленького принца»
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