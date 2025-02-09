В Железноводске благоустроят городское озеро за 20 млн рублей

Ставропольский край

Распечатать

  • © Фото Марии Карагёзовой, Юга.ру
    © Фото Марии Карагёзовой, Юга.ру

Власти Железноводска рассказали о благоустройстве озера «Тридцатка»

8 февраля в администрации Железноводска сообщили ТАСС, что власти города направят порядка 20 млн рублей на благоустройство озера «Тридцатка». 

В перечень работ вошли: замена деревянной набережной, ремонт детских площадок, спортивных тренажеров и пирсов, а также увеличение количества гамаков.

Около Кисловодска собираются строить туристический город-спутник:

Благоустройство озера планируют завершить до 1 июня.

«В прошлом году мы не успели подготовить озеро к купальному сезону, в этом году у нас большой стимул. К подготовительным работам приступим в ближайшее время», — рассказал мэр Железноводска Евгений Бакулин.

Как писали Юга.ру, в Ставрополе запустили чат-бот с бесплатными интерактивными экскурсиями по городу.

Благоустройство Город Деньги Курорты и туризм Экология

Новости

В Железноводске благоустроят городское озеро за 20 млн рублей
Бастрыкин отреагировал на обращение жителей района парка «Краснодар». Они просят не допустить строительство новой дороги
Жители 19 улиц Краснодара 9 февраля остались без электричества
В Краснодаре 14 февраля на улице Гоголя ограничат движение транспорта
Пять населенных пунктов Ставропольского края остались без воды из-за непогоды
Вышел трейлер мультфильма «Планктон» из вселенной «Губки Боба»

Лента новостей

Реклама на сайте