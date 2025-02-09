В Железноводске благоустроят городское озеро за 20 млн рублей
Власти Железноводска рассказали о благоустройстве озера «Тридцатка»
8 февраля в администрации Железноводска сообщили ТАСС, что власти города направят порядка 20 млн рублей на благоустройство озера «Тридцатка».
В перечень работ вошли: замена деревянной набережной, ремонт детских площадок, спортивных тренажеров и пирсов, а также увеличение количества гамаков.
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Благоустройство озера планируют завершить до 1 июня.
«В прошлом году мы не успели подготовить озеро к купальному сезону, в этом году у нас большой стимул. К подготовительным работам приступим в ближайшее время», — рассказал мэр Железноводска Евгений Бакулин.
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