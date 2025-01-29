В Ставрополе запустили чат-бот с бесплатными интерактивными экскурсиями по городу

Ставропольский край

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  • © Фото freepik, ru.freepik.com
    © Фото freepik, ru.freepik.com

«Том Сойер Фест» создал чат-бот с бесплатными онлайн-экскурсиями по Ставрополю

25 января телеграм-канал «Том Сойер Фест — Ставрополь» анонсировал интерактивную экскурсию по Ставрополю в чат-боте «Городские истории».

Разработчики утверждают, что программа направлена на популяризацию историко-культурного наследия и развитие туристического потенциала региона.

Премьеры спектаклей, балет, опера и документалка:

С помощью чат-бота можно совершать бесплатные прогулки, которые знакомят с историей Ставропольского края и локальными достопримечательностями.

«Новый маршрут позволит увидеть город сквозь призму лучших образцов провинциальной архитектуры, глубже понять ее региональные особенности и узнать о том, как мы помогаем возрождать красоту старинных ставропольских зданий», — отметили в «Том Сойер Фест».

Для участия необходимо выйти на улицу и подключиться к боту. Там можно найти и другие авторские прогулки по городам Ставрополья.

«Том Сойер Фест» — фестиваль восстановления исторической среды. Его придумали в 2015 году в Самаре. Сейчас он проходит в 60 городах и селах РФ.

Как писали Юга.ру, художественный музей презентовал настольную игру об историческом центре Краснодара.

Город Историческая среда Исторический центр История Культурное наследие отдых Развлечения Ставрополь экскурсии

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