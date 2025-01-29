В Ставрополе запустили чат-бот с бесплатными интерактивными экскурсиями по городу

С помощью чат-бота можно совершать бесплатные прогулки, которые знакомят с историей Ставропольского края и локальными достопримечательностями.

«Новый маршрут позволит увидеть город сквозь призму лучших образцов провинциальной архитектуры, глубже понять ее региональные особенности и узнать о том, как мы помогаем возрождать красоту старинных ставропольских зданий», — отметили в «Том Сойер Фест».



Для участия необходимо выйти на улицу и подключиться к боту. Там можно найти и другие авторские прогулки по городам Ставрополья.