В Ставрополе запустили чат-бот с бесплатными интерактивными экскурсиями по городу
«Том Сойер Фест» создал чат-бот с бесплатными онлайн-экскурсиями по Ставрополю
25 января телеграм-канал «Том Сойер Фест — Ставрополь» анонсировал интерактивную экскурсию по Ставрополю в чат-боте «Городские истории».
Разработчики утверждают, что программа направлена на популяризацию историко-культурного наследия и развитие туристического потенциала региона.
Премьеры спектаклей, балет, опера и документалка:
С помощью чат-бота можно совершать бесплатные прогулки, которые знакомят с историей Ставропольского края и локальными достопримечательностями.
«Новый маршрут позволит увидеть город сквозь призму лучших образцов провинциальной архитектуры, глубже понять ее региональные особенности и узнать о том, как мы помогаем возрождать красоту старинных ставропольских зданий», — отметили в «Том Сойер Фест».
Для участия необходимо выйти на улицу и подключиться к боту. Там можно найти и другие авторские прогулки по городам Ставрополья.
«Том Сойер Фест» — фестиваль восстановления исторической среды. Его придумали в 2015 году в Самаре. Сейчас он проходит в 60 городах и селах РФ.
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