Около Кисловодска собираются строить туристический город-спутник. Что это значит?

Власти уже подписали предварительные соглашения и проектируют инфраструктуру

4 февраля портал «РБК Кавказ» сообщил, что около Кисловодска появится город-спутник на площади 650 га. У новой территории будет исключительно рекреационно-туристическая направленность. Сама застройка составит 350 га.

Мэр города Владимир Моисеев считает, что такой проект снизит нагрузку и ослабит инвестиционный интерес непосредственно к самому Кисловодску.