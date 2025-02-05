Около Кисловодска собираются строить туристический город-спутник. Что это значит?
Власти уже подписали предварительные соглашения и проектируют инфраструктуру
4 февраля портал «РБК Кавказ» сообщил, что около Кисловодска появится город-спутник на площади 650 га. У новой территории будет исключительно рекреационно-туристическая направленность. Сама застройка составит 350 га.
Мэр города Владимир Моисеев считает, что такой проект снизит нагрузку и ослабит инвестиционный интерес непосредственно к самому Кисловодску.
10 км вдоль рек:
«Мы отмежевали 650 га с другой стороны национального парка, где у нас фактически нет отдыхающих. Мы там планируем на 350 га построить до 20 тыс. новых койко-мест. Уже подписаны предварительные соглашения», — сказал Моисеев.
Власти добавили, что специалисты уже занимаются проектированием дорог, сетей и водоотведения будущей туристической зоны.
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