Около Кисловодска собираются строить туристический город-спутник. Что это значит?

Ставропольский край

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  • © Фото Марии Карагёзовой
    © Фото Марии Карагёзовой

Власти уже подписали предварительные соглашения и проектируют инфраструктуру

4 февраля портал «РБК Кавказ» сообщил, что около Кисловодска появится город-спутник на площади 650 га. У новой территории будет исключительно рекреационно-туристическая направленность. Сама застройка составит 350 га.

Мэр города Владимир Моисеев считает, что такой проект снизит нагрузку и ослабит инвестиционный интерес непосредственно к самому Кисловодску.

10 км вдоль рек:

«Мы отмежевали 650 га с другой стороны национального парка, где у нас фактически нет отдыхающих. Мы там планируем на 350 га построить до 20 тыс. новых койко-мест. Уже подписаны предварительные соглашения», — сказал Моисеев.

Власти добавили, что специалисты уже занимаются проектированием дорог, сетей и водоотведения будущей туристической зоны.

Как писали Юга.ру, в Сочи к 2031 году может появиться искусственный остров. Он обойдется в 1 трлн рублей.

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