«От органа до Шекспира». В краснодарском музее пройдет концерт классической музыки

Краснодарский край

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  • © Фото wavebreakmedia_micro, сайт freepik.com
    © Фото wavebreakmedia_micro, сайт freepik.com

Зрители услышат портативный орган в ансамбле с флейтами, виолончелью и блокфлейтами (6+)

Краснодарский художественный музей имени Коваленко анонсировал на 21 февраля концерт «Вселенная Барокко: от органа до Шекспира». Прозвучат портативный орган, флейта, виолончель и блокфлейты.

В программе: произведения Баха, Перселла и Вивальди, а также музыка из театральных постановок по Уильяму Шекспиру.

«Муза абьюза»:

Исполнители:

  • магистр духовной музыки Андрей Миргородский;
  • Ксения Левакова (флейта, блокфлейта);
  • Анастасия Захарова (гобой, блокфлейта);
  • Ольга Сергиенко (виолончель);
  • Элеонора Рогожина (меццо-сопрано).

«Приходите ощутить атмосферу прекрасной эпохи, в которой гармонично переплетены музыка и поэзия», — приглашает пресс-служба музея.

Начало концерта в 19:00 по улице Красной, 15. Билеты в продаже. Подробности уточняйте у организаторов.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 9 февраля пройдет второй фестиваль науки и философии «Третий смысл. Наука». 

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