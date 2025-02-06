«От органа до Шекспира». В краснодарском музее пройдет концерт классической музыки
Зрители услышат портативный орган в ансамбле с флейтами, виолончелью и блокфлейтами (6+)
Краснодарский художественный музей имени Коваленко анонсировал на 21 февраля концерт «Вселенная Барокко: от органа до Шекспира». Прозвучат портативный орган, флейта, виолончель и блокфлейты.
В программе: произведения Баха, Перселла и Вивальди, а также музыка из театральных постановок по Уильяму Шекспиру.
«Муза абьюза»:
Исполнители:
- магистр духовной музыки Андрей Миргородский;
- Ксения Левакова (флейта, блокфлейта);
- Анастасия Захарова (гобой, блокфлейта);
- Ольга Сергиенко (виолончель);
- Элеонора Рогожина (меццо-сопрано).
«Приходите ощутить атмосферу прекрасной эпохи, в которой гармонично переплетены музыка и поэзия», — приглашает пресс-служба музея.
Начало концерта в 19:00 по улице Красной, 15. Билеты в продаже. Подробности уточняйте у организаторов.
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