«От органа до Шекспира». В краснодарском музее пройдет концерт классической музыки

Зрители услышат портативный орган в ансамбле с флейтами, виолончелью и блокфлейтами (6+)

Краснодарский художественный музей имени Коваленко анонсировал на 21 февраля концерт «Вселенная Барокко: от органа до Шекспира». Прозвучат портативный орган, флейта, виолончель и блокфлейты. В программе: произведения Баха, Перселла и Вивальди, а также музыка из театральных постановок по Уильяму Шекспиру.

Исполнители: магистр духовной музыки Андрей Миргородский;

Ксения Левакова (флейта, блокфлейта);

Анастасия Захарова (гобой, блокфлейта);

Ольга Сергиенко (виолончель);

Элеонора Рогожина (меццо-сопрано). «Приходите ощутить атмосферу прекрасной эпохи, в которой гармонично переплетены музыка и поэзия», — приглашает пресс-служба музея. Начало концерта в 19:00 по улице Красной, 15. Билеты в продаже. Подробности уточняйте у организаторов.