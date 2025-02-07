В музее Краснодара покажут фантастический спектакль «Ассист»

Краснодарский край

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  • © Фото freepik, сайт freepik.com
    © Фото freepik, сайт freepik.com

В рамках спектакля зрители увидят модную коллекцию из будущего (12+)

Краснодарский музей имени Коваленко анонсировал на 28 февраля фантастический спектакль «Ассист». Действие происходит на рубеже XXII и XXIII веков после глобальной катастрофы.

В постапокалиптическом мире изменились атмосфера, климат и состав крови людей. Для существования в сложных условиях землянам пришлось носить специальную одежду, ставшую второй кожей. Однако эти защитные костюмы отличались однообразием и быстро приелись.

Роль женщины в обществе:

«Именно в это время у одной из уцелевших обнаружились невероятные способности — изменять свойства одежды. И тогда возродилась на Земле мода. Дизайнер создавала из привычных всем плащей невероятные формы, и человек краткосрочно получал определенные свойства», — рассказали о сюжете организаторы.

Зрители увидят модный показ, в рамках которого одежда отражает радость, восторг, ощущение ветра или соленых брызг на коже.

Начало спектакля в 19:00 по улице Красной, 15. Стоимость билетов 1500 рублей. Подробности уточняйте у организаторов.

Как писали Юга.ру, Краснодарский художественный музей имени Коваленко анонсировал на 21 февраля концерт «Вселенная Барокко: от органа до Шекспира». Прозвучат портативный орган, флейта, виолончель и блокфлейты.

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В музее Краснодара покажут фантастический спектакль «Ассист»
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