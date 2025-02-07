В музее Краснодара покажут фантастический спектакль «Ассист»

В постапокалиптическом мире изменились атмосфера, климат и состав крови людей. Для существования в сложных условиях землянам пришлось носить специальную одежду, ставшую второй кожей. Однако эти защитные костюмы отличались однообразием и быстро приелись.

Краснодарский музей имени Коваленко анонсировал на 28 февраля фантастический спектакль «Ассист». Действие происходит на рубеже XXII и XXIII веков после глобальной катастрофы.

«Именно в это время у одной из уцелевших обнаружились невероятные способности — изменять свойства одежды. И тогда возродилась на Земле мода. Дизайнер создавала из привычных всем плащей невероятные формы, и человек краткосрочно получал определенные свойства», — рассказали о сюжете организаторы.

Зрители увидят модный показ, в рамках которого одежда отражает радость, восторг, ощущение ветра или соленых брызг на коже.

Начало спектакля в 19:00 по улице Красной, 15. Стоимость билетов 1500 рублей. Подробности уточняйте у организаторов.