«Пункт назначения» возвращается. Вышел первый трейлер новой главы под названием «Кровные узы»
Вышел тизер-трейлер нового фильма «Пункт назначения: Кровные узы». Это шестая часть франшизы (18+)
Состоялась премьера тизера-трейлера фильма ужасов «Пункт назначения: Кровные узы». Как и раньше, в ленте главные герои умирают от череды случайностей. В первом ролике показали тату-мастера.
Режиссерами выступили Зак Липовски и Адам Б. Стейн, известные по «Иным». В актерский состав входят Брэк Бэссинджер («Старгерл»), Тео Брионес («Чаки»), Кейтлин Санта Хуана («Флэш»), Ричард Хармон («Сотня»), Оуэн Патрик Джойнер («Джули и Фантомы»), Анна Лор («Рыцари Готэма»), Макс Ллойд-Джонс («Книга Бобы Фетта»), Райя Килстедт («Оби-Ван Кеноби») и Тинпо Ли («Поместье»).
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Из ролика непонятно, будет ли шестая часть «Пункт назначения: Кровные узы» прямым продолжением предыдущих фильмов или полной перезагрузкой. Мировой релиз картины намечен на 16 мая.
Напомним, первый фильм режиссера Джеймса Вонга вышел на экраны в марте 2000 года. В общей сложности франшиза собрала почти 700 млн долларов по всему миру.
Как писали Юга.ру, в сети появился дебютный трейлер фильма «Все, что тебя касается» о Маше, которая ищет своего отца на концерте группы «Звери».