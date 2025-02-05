«Пункт назначения» возвращается. Вышел первый трейлер новой главы под названием «Кровные узы»

Состоялась премьера тизера-трейлера фильма ужасов «Пункт назначения: Кровные узы». Как и раньше, в ленте главные герои умирают от череды случайностей. В первом ролике показали тату-мастера.

Режиссерами выступили Зак Липовски и Адам Б. Стейн, известные по «Иным». В актерский состав входят Брэк Бэссинджер («Старгерл»), Тео Брионес («Чаки»), Кейтлин Санта Хуана («Флэш»), Ричард Хармон («Сотня»), Оуэн Патрик Джойнер («Джули и Фантомы»), Анна Лор («Рыцари Готэма»), Макс Ллойд-Джонс («Книга Бобы Фетта»), Райя Килстедт («Оби-Ван Кеноби») и Тинпо Ли («Поместье»).