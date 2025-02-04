Вышел трейлер триллера «Западня» с Энтони Хопкинсом
По сюжету грабитель-неудачник взламывает внедорожник и попадает в ловушку (18+)
В сети появился дебютный трейлер хоррор-триллера «Западня». Это ремейк аргентинского фильма «Мышеловка» 2019 года.
Автоугонщик Эдди проникает в роскошный внедорожник. Вскоре он обнаруживает, что автомобиль — это ловушка. Транспорт принадлежит человеку, который вершит необычное правосудие. Не имея возможности сбежать, Эдди вынужден бороться за выживание.
До скорой встречи!:
Режиссером выступил Дэвид Яровенски («Гори, гори ясно»). Главные роли в фильме исполнили Билл Скарсгард («Носферату», «Оно») и Энтони Хопкинс («Молчание ягнят»).
Релиз картины в России намечен на 27 марта.
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