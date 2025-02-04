Вышел трейлер триллера «Западня» с Энтони Хопкинсом

По сюжету грабитель-неудачник взламывает внедорожник и попадает в ловушку (18+)

В сети появился дебютный трейлер хоррор-триллера «Западня». Это ремейк аргентинского фильма «Мышеловка» 2019 года.

Автоугонщик Эдди проникает в роскошный внедорожник. Вскоре он обнаруживает, что автомобиль — это ловушка. Транспорт принадлежит человеку, который вершит необычное правосудие. Не имея возможности сбежать, Эдди вынужден бороться за выживание.