В Японском саду Краснодара пройдут мастер-классы по живописи и рукоделию

Краснодарский край

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  • © Андрей Малеваный Юга.ру
    © Андрей Малеваный Юга.ру

Краснодарцев 15 и 16 февраля приглашают на творческие мастер-классы (14+)

Японский сад Краснодара анонсировал серию творческих мастер-классов.

15 февраля в 11:00 начнется занятие по росписи свитка. Участники нанесут на него цветок камелию. В 15:00 можно будет создать этэгами — традиционную японскую открытку с рисунком в виде моста Шиабаши.

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16 февраля в 11:00 состоится мастер-класс по изготовлению декоративной фигурки зайца в технике теримен. В 15:00 можно будет нарисовать на свитке карпов кои в стиле японской гравюры.

Билеты доступны на сайте Японского сада в разделе «Афиша мероприятий». Участникам нужно подойти за 10 минут до начала мероприятия к воротам Карамон.

Напомним, в Японском саду Краснодара до 11 февраля проходит фестиваль снежных культур Саппоро.

Как писали Юга.ру, Японский сад в Краснодаре спроектировала архитектор из Ростова-на-Дону. 

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