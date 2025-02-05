В Японском саду Краснодара пройдут мастер-классы по живописи и рукоделию

15 февраля в 11:00 начнется занятие по росписи свитка. Участники нанесут на него цветок камелию. В 15:00 можно будет создать этэгами — традиционную японскую открытку с рисунком в виде моста Шиабаши.

16 февраля в 11:00 состоится мастер-класс по изготовлению декоративной фигурки зайца в технике теримен. В 15:00 можно будет нарисовать на свитке карпов кои в стиле японской гравюры.

Билеты доступны на сайте Японского сада в разделе «Афиша мероприятий». Участникам нужно подойти за 10 минут до начала мероприятия к воротам Карамон.

Напомним, в Японском саду Краснодара до 11 февраля проходит фестиваль снежных культур Саппоро.