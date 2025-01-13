Фото Японского сада и Солнечного острова Краснодара вошли в 100 лучших кадров 2024 года
Сервис 2ГИС собрал лучшие фотографии России. В подборку попал Японский сад Краснодара, парк в Кисловодске, горы Карачаево-Черкессии и другие места
13 января картографическая компания 2ГИС сообщила, что выбрала 100 лучших фотографий России за 2024 год.
Нейросеть проанализировала 6 млн снимков, которые пользователи добавили в онлайн-карты. На фотографиях изображены узнаваемые места разных городов, природа и архитектура.
Из достопримечательностей Краснодара в подборку попали фото Пагоды Тахото в Японском саду и снимок заснеженного парка «Солнечный остров».
Символика Японского сада в Краснодаре:
Среди самых эффектных кадров также:
- Кисловодский национальный парк и Лермантовский водопад;
- Шоанинская Георгиевская церковь в Карачаево-Черкесии и пик Смирнова в Черкесске;
- Безенгийский язык тролля в Кабардино-Балкарии;
- Гора Тарки-Тау в Махачкале;
- Цитадель Нарын-Кала и набережная в Дербенте;
- Парк «Южные культуры» в Сочи;
- Колесо обозрения в Армавире;
- Магас и Назрань в Ингушетии.
Всего в проект «100 кадров года» вошли фотографии из более чем 40 регионов. Больше всего снимков нейросеть выбрала в Москве (8), в Петропавловске-Камчатском и Санкт-Петербурге (по 6).
Посмотреть все фотографии можно на сайте компании.
Как писали Юга.ру, в «Яндекс.Картах» появились 3D-модели достопримечательностей Краснодара и Сочи.