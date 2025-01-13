Фото Японского сада и Солнечного острова Краснодара вошли в 100 лучших кадров 2024 года

Сервис 2ГИС собрал лучшие фотографии России. В подборку попал Японский сад Краснодара, парк в Кисловодске, горы Карачаево-Черкессии и другие места

13 января картографическая компания 2ГИС сообщила, что выбрала 100 лучших фотографий России за 2024 год. Нейросеть проанализировала 6 млн снимков, которые пользователи добавили в онлайн-карты. На фотографиях изображены узнаваемые места разных городов, природа и архитектура. Из достопримечательностей Краснодара в подборку попали фото Пагоды Тахото в Японском саду и снимок заснеженного парка «Солнечный остров».

Символика Японского сада в Краснодаре: Медитации и прирученная природа

Среди самых эффектных кадров также: Кисловодский национальный парк и Лермантовский водопад;

Шоанинская Георгиевская церковь в Карачаево-Черкесии и пик Смирнова в Черкесске;

Безенгийский язык тролля в Кабардино-Балкарии;

Гора Тарки-Тау в Махачкале;

Цитадель Нарын-Кала и набережная в Дербенте;

Парк «Южные культуры» в Сочи;

Колесо обозрения в Армавире;

Магас и Назрань в Ингушетии. Всего в проект «100 кадров года» вошли фотографии из более чем 40 регионов. Больше всего снимков нейросеть выбрала в Москве (8), в Петропавловске-Камчатском и Санкт-Петербурге (по 6).



Посмотреть все фотографии можно на сайте компании.



