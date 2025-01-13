Фото Японского сада и Солнечного острова Краснодара вошли в 100 лучших кадров 2024 года

Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Краснодарский край, Ставропольский край, Вся Россия

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  • © Скриншот фото с сайта 2gis.ru
    © Скриншот фото с сайта 2gis.ru

Сервис 2ГИС собрал лучшие фотографии России. В подборку попал Японский сад Краснодара, парк в Кисловодске, горы Карачаево-Черкессии и другие места

13 января картографическая компания 2ГИС сообщила, что выбрала 100 лучших фотографий России за 2024 год. 

Нейросеть проанализировала 6 млн снимков, которые пользователи добавили в онлайн-карты. На фотографиях изображены узнаваемые места разных городов, природа и архитектура.

Из достопримечательностей Краснодара в подборку попали фото Пагоды Тахото в Японском саду и снимок заснеженного парка «Солнечный остров».

Символика Японского сада в Краснодаре:

Среди самых эффектных кадров также:

  • Кисловодский национальный парк и Лермантовский водопад;
  • Шоанинская Георгиевская церковь в Карачаево-Черкесии и пик Смирнова в Черкесске;
  • Безенгийский язык тролля в Кабардино-Балкарии;
  • Гора Тарки-Тау в Махачкале;
  • Цитадель Нарын-Кала и набережная в Дербенте;
  • Парк «Южные культуры» в Сочи;
  • Колесо обозрения в Армавире;
  • Магас и Назрань в Ингушетии.

Всего в проект «100 кадров года» вошли фотографии из более чем 40 регионов. Больше всего снимков нейросеть выбрала в Москве (8), в Петропавловске-Камчатском и Санкт-Петербурге (по 6).

Посмотреть все фотографии можно на сайте компании.

Как писали Юга.ру, в «Яндекс.Картах» появились 3D-модели достопримечательностей Краснодара и Сочи.

Достопримечательности Кисловодск Краснодар парк «Краснодар» Парки Фотография Черкесск Японский сад

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Фото Японского сада и Солнечного острова Краснодара вошли в 100 лучших кадров 2024 года
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