В Краснодаре состоится фестиваль снежных культур Саппоро. Где и когда?

Краснодарский край

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  • Вход в Японский сад в парке «Краснодар» © фото Андрея Малёваного
    Вход в Японский сад в парке «Краснодар» © фото Андрея Малёваного

В Японском саду Краснодара появится ростовая кукла в виде сугроба

Кофейня Kissaten в Японском саду Краснодара анонсировал на 4-11 февраля фестиваль снежных культур Саппоро.

«Поскольку в Краснодаре в ближайшее время снег не ожидается, Kissaten пригласил на фестиваль ростовую куклу в виде сугроба, в меню появятся мункейки в виде снежинок и моти со снежинками, а шеф-кондитер Шушана Варданян проведет мастер-класс по мункейкам», — рассказали программу организаторы.

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Саппоро Юки Мацури — одно из самых известных и масштабных зимних событий в Японии. Впервые фестиваль состоялся в 1950 году, а с 1974-го маленькая городская традиция выросла до мероприятия международного масштаба. Каждый год в столице острова Хоккайдо вырастают скульптуры из снега и льда — большие и маленькие, в виде животных, сказочных персонажей, актеров, спортсменов, мифических героев и исторических сооружений.

В Японии фестиваль проходит на трех площадках: в парке Одори, квартале ночных развлечений Сусукино и на стадионе Цудому. Посмотреть на ледяные скульптуры каждую зиму приезжают более 2 млн человек.

Как писали Юга.ру, в краснодарском Японском саду высадили новые деревья. 

Афиша Краснодар парк «Краснодар» Парки Фестивали Японский сад

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В Краснодаре состоится фестиваль снежных культур Саппоро. Где и когда?
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