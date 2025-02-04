Японский сад в Краснодаре спроектировала архитектор из Ростова-на-Дону. Что о ней известно?

Краснодарский край, Ростовская область

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  • © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    © Фото Антона Быкова, Юга.ру

Ростовский архитектор создала ворота Карамон, театр но, пагоду Тахото и другие объекты. Она работала по японским эскизам

23 января журнал «Ростовчанка» выпустил интервью с ростовским архитектором Александрой Чащиной. В материале говорится, что именно она занималась проектированием Японского сада в Краснодаре. 

Ранее официальной информации о том, кто работал над созданием локации, не было. В 2023 году издание Forbes писало, что Сергей Галицкий потратил на Японский сад не меньше 70 млн долларов или 5,4 млрд рублей.

Александра Чащина проектирует жилые и общественные здания, а также преподает в академии архитектуры и искусств Южного Федерального университета. На ее личной странице ВКонтакте указано, что она работает в студии архитектуры и дизайна «ТЧК». На сайте компании Юга.ру не нашли портфолио с проектом Японского сада, однако в соцсетях студии есть пост об этом: 

«Сейчас наши проекты не ограничиваются Ростовом и Ростовской области. Мы разрабатываем проекты не только в разных городах России, а также и в других странах. Из самых крупных общественных проектов был Японский сад в Краснодаре».

В интервью Александра рассказала, что архитектурные компании не хотели браться за проект Японского сада, так как сроки были сжатыми, к тому же, по ее словам, японская архитектура — очень сложное направление. 

Она отметила, что работала на основе японского эскиза. Ее задачей было «помочь реализовать то, что было задумано японскими архитекторами»

Символика Японского сада в Краснодаре:

Архитектор также перечислила объекты Японского сада, которые она проектировала. Это ворота Карамон, выполненные в архитектурном стиле карахафу, пагода Тахото, театр но, ворота Сукиямон, павильон, где начинается поток, на берегу зеркального озера Кагамиике и павильон Адзумайя, здания ресторана «Рётэй» и кофейни «Киссатэн».

«Проект Японского сада был интересен, так как хотелось прикоснуться к другой культуре, посмотреть их особенности и узнать их быт. Это и затронуло нас, появилось желание принять «вызов», — добавила Чащина.

Проект освещения Японского сада в Краснодаре победил в евразийской премии 2023 года:

Других вопросов, касающихся Японского сада, в материале не было. Юга.ру связались с Александрой Чащиной, чтобы узнать подробности создания уникальной локации Краснодара. Александра согласилась ответить на вопросы в ближайшее время.

Юга.ру также пытались связаться с пресс-службой парка «Краснодар», однако там не смогли прокомментировать новость. Ответ был лаконичным: «Не можем подсказать».

Как писали Юга.ру, в краснодарском Японском саду высадили новые деревья.

Архитектура Краснодар парк «Краснодар» Ростов-на-Дону Сергей Галицкий Японский сад

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