Жители Таганрога не смогли попасть в убежища во время воздушной тревоги. Власти обещали установить на них умные домофоны

Во время воздушной тревоги укрытие в Таганроге оказалось запертым

24 декабря телеграм-канал Don Mash сообщил, что во время воздушной тревоги жители Таганрога не смогли попасть в убежище. Им пришлось прятаться под обычным навесом.



Люди прибежали к укрытию в доме № 35/1 в 10-м Новом переулке, но дверь была заперта. По словам местных, с ключами к ним никто не пришел.

Люди отреагировали на происшествие в соцсетях:



«В таких ситуациях прокуратура обязана выйти в суд с представителем об аресте мэра города».



«К дому главы города бегите с включенным интернетом, там убежище точно есть».



«Если не закрывать, то там лампочки воровать начнут и по-большому ходить».



«В Ростове то же самое».



«На Зорге в нашем доме вообще УК сдали в коммерцию укрытие, там овощи складируют».

Ранее власти Таганрога предложили установить умные домофоны, которые будут пускать жителей в укрытия автоматически.



Напомним, что администрация Ростова-на-Дону обновила список городских укрытий или убежищ. По данным 161.RU, в марте 2024 года их было 2181, теперь в списке осталось всего 1390. Также сократилась вместимость с 2 млн человек до 1,7 млн.