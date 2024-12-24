Жители Таганрога не смогли попасть в убежища во время воздушной тревоги. Власти обещали установить на них умные домофоны

Ростовская область

Распечатать

  • © Скриншот из новостного телеграм-канала Ростова-на-Дону https://t.me/etorostov_tg/11720
    © Скриншот из новостного телеграм-канала Ростова-на-Дону https://t.me/etorostov_tg/11720

Во время воздушной тревоги укрытие в Таганроге оказалось запертым

24 декабря телеграм-канал Don Mash сообщил, что во время воздушной тревоги жители Таганрога не смогли попасть в убежище. Им пришлось прятаться под обычным навесом.

Люди прибежали к укрытию в доме № 35/1 в 10-м Новом переулке, но дверь была заперта. По словам местных, с ключами к ним никто не пришел.

Читайте также:

Люди отреагировали на происшествие в соцсетях:

«В таких ситуациях прокуратура обязана выйти в суд с представителем об аресте мэра города».

«К дому главы города бегите с включенным интернетом, там убежище точно есть».

«Если не закрывать, то там лампочки воровать начнут и по-большому ходить».

«В Ростове то же самое».

«На Зорге в нашем доме вообще УК сдали в коммерцию укрытие, там овощи складируют».

Ранее власти Таганрога предложили установить умные домофоны, которые будут пускать жителей в укрытия автоматически.

Напомним, что администрация Ростова-на-Дону обновила список городских укрытий или убежищ. По данным 161.RU, в марте 2024 года их было 2181, теперь в списке осталось всего 1390. Также сократилась вместимость с 2 млн человек до 1,7 млн.

Как писали Юга.ру, 19 декабря в Таганроге не сработали сирены во время ночной ракетной атаки.

Безопасность общество Происшествия Ростов-на-Дону СВО

Все материалы по теме:

Новости

В Краснодаре пройдет выставка лоскутных произведений «Блок. Иголка. Полотно»
В Краснодаре пройдут дополнительные показы трансляции «Щелкунчика» из Большого театра
Роспотребнадзор нашел загрязнения моря в Краснодарском крае. Но не сразу
Жители Таганрога не смогли попасть в убежища во время воздушной тревоги. Власти обещали установить на них умные домофоны
На побережье Дагестана массовый выброс тюленей. Ученые нашли 400 мертвых особей
Чебурашка, Дед Мороз, кот-баянист. Сколько в Краснодаре стоят новогодние игрушки времен СССР?

Лента новостей

Общепиты — музеи архитектуры
Сегодня, 10:24
Общепиты — музеи архитектуры
Какие кафе и магазины Краснодара прячут изразцовые печи, советскую мозаику и детские маскароны
Чипсы с черной икрой и мандариновые чупа-чупсы
Сегодня, 12:49
Чипсы с черной икрой и мандариновые чупа-чупсы
Выбираем лучшие снеки и сладости с новогодними вкусами
Треть жителей края переплачивают за коммуналку почти 1000 рублей в год
Вчера, 15:25 Реклама
Треть жителей края переплачивают за коммуналку почти 1000 рублей в год
Как платить онлайн без комиссии

Реклама на сайте