Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить с критиком фильм «Шоссе в никуда» Дэвида Линча

Брак Фреда Мэдисона и его супруги Рене заходит в тупик и заканчивается преступлением. Мужчину приговаривают к высшей мере наказания. Однако Фред загадочным образом исчезает из камеры смертников. На его месте обнаруживают автомеханика Пита Дейтона.

Образовательный проект Vita Nuova анонсировал на 9 февраля показ нуарового хоррора «Шоссе в никуда». Ленту в 1996 году снял культовый Дэвид Линч.

«Давайте отправимся в то самое никуда, куда так настойчиво звал нас Линч. Приходите к нам в гости, ешьте вишневые пироги, пейте черный кофе и думайте о Римской империи вечности под музыку Анджело Бадламенти», — приглашают организаторы.

Начало показа в 18:00 по улице Красной, 124Б («Нора»). После просмотра состоится обсуждение ленты с лектором просветительского проекта Vita Nuova, кинокритиком Виктором Венгерским.