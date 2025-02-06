Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить с критиком фильм «Шоссе в никуда» Дэвида Линча
В Краснодаре 9 февраля состоится показ знаменитого триллера Дэвида Линча (18+)
Образовательный проект Vita Nuova анонсировал на 9 февраля показ нуарового хоррора «Шоссе в никуда». Ленту в 1996 году снял культовый Дэвид Линч.
Брак Фреда Мэдисона и его супруги Рене заходит в тупик и заканчивается преступлением. Мужчину приговаривают к высшей мере наказания. Однако Фред загадочным образом исчезает из камеры смертников. На его месте обнаруживают автомеханика Пита Дейтона.
Лекции, ярмарка и византийский футуризм:
«Давайте отправимся в то самое никуда, куда так настойчиво звал нас Линч. Приходите к нам в гости, ешьте вишневые пироги, пейте черный кофе и думайте о Римской империи вечности под музыку Анджело Бадламенти», — приглашают организаторы.
Начало показа в 18:00 по улице Красной, 124Б («Нора»). После просмотра состоится обсуждение ленты с лектором просветительского проекта Vita Nuova, кинокритиком Виктором Венгерским.
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