В Краснодаре состоится показ и обсуждение аниме «Твой цвет»

Краснодарский край

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  • Кадр из аниме «Твой цвет» © Скриншот видео с youtube-канала «Аниме.ТАМ»
    Кадр из аниме «Твой цвет» © Скриншот видео с youtube-канала «Аниме.ТАМ»

Детский киноклуб «Монитор» проведет 10 февраля спецпоказ нового полнометражного мультфильма режиссера Наоко Ямады

Сеть «Монитор» анонсировала на 10 февраля новое мероприятие детского киноклуба. В кинотеатре «Монитор на Красная площади» покажут аниме «Твой цвет» (12+), после чего состоится обсуждение увиденного с  Владом Балабановым, автором телеграм-канала «Аниматик».

«Твой цвет» (2023) ‒ это свежая работа режиссера Наоко Ямады, которая ранее создала сериалы K-On!, Tamako Market и полнометражное аниме «Форма голоса». В своем новом фильме автор повествует о девочке со способностью видеть цвета эмоций, которые испытывают другие люди, и о том, что происходит, когда героиня решает создать музыкальную группу.

Также в ближайшее время в Краснодаре состоится просмотр-обсуждение фильма «Мертвец» и премьера испанского хоррора «Вопль».

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