В Краснодаре состоится показ и обсуждение аниме «Твой цвет»

Сеть «Монитор» анонсировала на 10 февраля новое мероприятие детского киноклуба. В кинотеатре «Монитор на Красная площади» покажут аниме «Твой цвет» (12+), после чего состоится обсуждение увиденного с Владом Балабановым, автором телеграм-канала «Аниматик».

«Твой цвет» (2023) ‒ это свежая работа режиссера Наоко Ямады, которая ранее создала сериалы K-On!, Tamako Market и полнометражное аниме «Форма голоса». В своем новом фильме автор повествует о девочке со способностью видеть цвета эмоций, которые испытывают другие люди, и о том, что происходит, когда героиня решает создать музыкальную группу.