Лекции, ярмарка и византийский футуризм. В Краснодаре вновь пройдет фестиваль науки и философии

Культуролог, философ и художник Алексей Верзунов рассказал Юга.ру, что в Краснодаре пройдет второй фестиваль науки и философии «Третий смысл. Наука».

На фестивале выступят ученые из Москвы и Краснодара. Всего запланировано десять лекций на разные темы: от философии науки до квантовой физики, от медицины до научной фантастики, от психотерапии и психоанализа до истории современного искусства.

«Разберем как интересные научные темы, так и поговорим об основах самой современной науки и техники, о том, как производится научное знание и что такое истина, разберемся в том, где пролегает граница научного/ненаучного, рассмотрим принцип доказательности в науках, медицине и в психотерапии, а также увлекательно поговорим о научной фантастике и о Science Art!» — рассказал Алексей.