Лекции, ярмарка и византийский футуризм. В Краснодаре вновь пройдет фестиваль науки и философии

Краснодарский край

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  • © Фото Макара Волкова
    © Фото Макара Волкова

Краснодарцев 9 февраля приглашают на второй фестиваль науки и философии. Узнали программу (0+)

Культуролог, философ и художник Алексей Верзунов рассказал Юга.ру, что в Краснодаре пройдет второй фестиваль науки и философии «Третий смысл. Наука». 

На фестивале выступят ученые из Москвы и Краснодара. Всего запланировано десять лекций на разные темы: от философии науки до квантовой физики, от медицины до научной фантастики, от психотерапии и психоанализа до истории современного искусства.

«Разберем как интересные научные темы, так и поговорим об основах самой современной науки и техники, о том, как производится научное знание и что такое истина, разберемся в том, где пролегает граница научного/ненаучного, рассмотрим принцип доказательности в науках, медицине и в психотерапии, а также увлекательно поговорим о научной фантастике и о Science Art!» — рассказал Алексей.

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Помимо лекций на фестивале пройдет ярмарка научпоп-литературы от независимых книжных магазинов Краснодара — «Чарли» и «Кот Ученый». 

Также организаторы запланировали выставку современного искусства. Работы художников выполнены в стилях византийского футуризма, сюрреализма и концептуализма.

Гости фестиваля смогут принять участие в интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» с вопросами на научные темы. Для детей от 4 до 10 лет будет работать игровая зона.

Напомним, что первый в России фестиваль науки и философии прошел в Краснодаре в ноябре 2024 года. Целью фестиваля является популяризация научного знания, творчества и разумного мышления.

Фестиваль пройдет 9 февраля с 11:00 до 20:00 в арт-пространстве «Пустое место» по улице Зиповская, 5/33. Вход — 500 рублей.

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Лекции, ярмарка и византийский футуризм. В Краснодаре вновь пройдет фестиваль науки и философии
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