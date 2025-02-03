«Птицы теперь точно погибнут». В Краснодарском крае волонтеров обяжут делать прививки, но это не точно

Для получения статуса волонтера нужно пройти регистрацию на платформе «Добро.рф» — заполнить анкету, указав ФИО, контакты и информацию о вакцинации. Также там есть вопросы о хронических заболеваниях, аллергии, беременности и кормлении грудью.



Координатор центра по спасению птиц «Полярные зори» Дмитрий Малышко заявил, что если человек не предоставит информацию о прививках, то его не допустят к работе с птицами.



Согласно документу, ответственным за взаимодействие с волонтерами от министерства образования назначили Сергея Урайкина. Напомним, что в середине января он обматерил волонтеров центра в Анапе во время переезда и обвинил их в спекуляции информацией. Позже чиновник извинился, объяснив свое поведение «непрерывным напряжением».



Жители региона отреагировали на данную новость в соцсетях. Люди обеспокоены, что их не допустят спасать птиц, а прививки будут делать слишком долго:



«Ну все, птицы теперь точно погибнут».



«Сразу столько много. Ведь должен же быть интервал между прививками».



«Если прививки нет, к работе с птицами не допустят. Вот тебе и рекомендованное».



При этом официальный телеграм-канал волонтерского движения на Черноморском побережье «Спасаем Море» утверждает, что это всего лишь рекомендации, и обязательная вакцинация для допуска к работе с птицами не нужна:



«Данный документ носит рекомендательный характер и предназначен для сбора информации, которая поможет обеспечить медицинское сопровождение в случае возникновения заболеваний среди участников работ».



Ученый и эколог Роман Пукалов пояснил, что региональные врачи не издавали никаких запретов на работу с дикой птицей. То есть, волонтеры могут спасать животных без прививок от гепатита, столбняка и других.



«В конце документа анкета-опрос про наличие у волонтера прививки от дефтерита, столбняка, гепатита. Анкета-опрос, а не запрет», — отметил Пукалов.