До скорой встречи! Вышел первый трейлер фильма «Все, что тебя касается»

Вышел трейлер приключенческого драмеди о Маше, которая ищет своего отца на концерте группы «Звери» (12+)

В сети появился дебютный трейлер фильма «Все, что тебя касается». Режиссером картины выступил Александр Войтинский, снявший «По щучьему велению», «Призрак» и «Огниво».

18-летняя Маша никогда не видела отца и считала, что он ее бросил. Из дневника матери она узнала, что Павел Соколов даже не представлял, что его возлюбленная беременна. Также Маша выяснила, что мама и папа познакомились на концерте группы «Звери». Девушка решает отправиться на очередное выступление коллектива, чтобы узнать правду.