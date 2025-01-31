До скорой встречи! Вышел первый трейлер фильма «Все, что тебя касается»

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  • Кадр из трейлера к фильму «Все, что тебя касается» © Скриншот видео с youtube-канала «Киноафиша Трейлеры»
    Кадр из трейлера к фильму «Все, что тебя касается» © Скриншот видео с youtube-канала «Киноафиша Трейлеры»

Вышел трейлер приключенческого драмеди о Маше, которая ищет своего отца на концерте группы «Звери» (12+)

В сети появился дебютный трейлер фильма «Все, что тебя касается». Режиссером картины выступил Александр Войтинский, снявший «По щучьему велению», «Призрак» и «Огниво».

18-летняя Маша никогда не видела отца и считала, что он ее бросил. Из дневника матери она узнала, что Павел Соколов даже не представлял, что его возлюбленная беременна. Также Маша выяснила, что мама и папа познакомились на концерте группы «Звери». Девушка решает отправиться на очередное выступление коллектива, чтобы узнать правду.

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Сама группа «Звери» участвовала в съемках картины, а солист Рома Билык выступил продюсером и композитором фильма. Съемки проходили в том числе прямо на живом стадионном концерте «Зверей» в «Лужниках», на котором собралось больше 45 тыс. зрителей.

На экраны кинотеатров фильм выйдет 10 апреля.

Как писали Юга.ру, на экраны краснодарских кинотеатров вышла молодежная комедия «По барам». 

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До скорой встречи! Вышел первый трейлер фильма «Все, что тебя касается»
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