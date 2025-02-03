Платные парковки появились на двух улицах Красной Поляны

Краснодарский край

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  • © фото Марии Карагёзовой
    © фото Марии Карагёзовой

На обочинах в Красной Поляне появились платные парковки. В поселке также заработали эвакуаторы

3 февраля портал 161.ru сообщил, что в сочинском поселке Красная Поляна появились платные парковки на улицах Волоколамской и Турчинского. Стоимость стоянки составляет 105 рублей в час.

Оставить автомобиль можно с понедельника по пятницу с 8:00 до 20:00. Ночью, в выходные и праздничные дни парковаться можно бесплатно, за стоянку до 15 минут деньги не берут. 

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Кроме того, портал «FunSochi — Красная Поляна онлайн» сообщает, что в поселке снова заработали эвакуаторы. Буксировщик видели на улице Олимпийской, рядом с въездом на курорт «Роза Хутор». Эвакуированные машины доставляют на штрафстоянку, которая находится за «Курорт Красная Поляна» на отметке 540 метров над уровнем моря.

Напомним, с 3 февраля в трех районах Сочи появились дополнительные платные парковки. Их создали на обочинах дорог. Карта, где можно найти адреса всех парковок.

Как писали Юга.ру, власти Анапы сделали парковки бесплатными на время очистки пляжей от мазута.

Автомобили Деньги Красная Поляна парковки Сочи Транспорт

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