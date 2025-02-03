Платные парковки появились на двух улицах Красной Поляны

На обочинах в Красной Поляне появились платные парковки. В поселке также заработали эвакуаторы

Оставить автомобиль можно с понедельника по пятницу с 8:00 до 20:00. Ночью, в выходные и праздничные дни парковаться можно бесплатно, за стоянку до 15 минут деньги не берут.

3 февраля портал 161.ru сообщил , что в сочинском поселке Красная Поляна появились платные парковки на улицах Волоколамской и Турчинского. Стоимость стоянки составляет 105 рублей в час.

Кроме того, портал «FunSochi — Красная Поляна онлайн» сообщает, что в поселке снова заработали эвакуаторы. Буксировщик видели на улице Олимпийской, рядом с въездом на курорт «Роза Хутор». Эвакуированные машины доставляют на штрафстоянку, которая находится за «Курорт Красная Поляна» на отметке 540 метров над уровнем моря.

Напомним, с 3 февраля в трех районах Сочи появились дополнительные платные парковки. Их создали на обочинах дорог. Карта, где можно найти адреса всех парковок.