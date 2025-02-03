Из-за теплой зимы Краснодарскому краю в 2025 году угрожает нашествие саранчи

В Россельхозцентре предупредили о риске нашествия саранчи на Кубани и еще в 20 регионах РФ

3 февраля «Известия» со ссылкой на доклад федерального Россельхозцентра при Минсельхозе РФ сообщили , что Краснодарскому краю и еще 20 российским регионам угрожает нашествие саранчи. Причиной стала аномально теплая зима. В прошлом году таких регионов было 14, и Кубань не входила в список.

Для борьбы с вредителем планируют создать специальные отряды. В этом году аграриям придется обработать от вредителей на 100 тыс. га больше, чем в прошлом, так как количество насекомых увеличится на 30-50%.



Директор «Россельхозцентра» Александр Малько рассказал, что саранча способна уничтожать растения и сельскохозяйственные культуры. Защитить урожай помогут агротехнические, биологические и химические меры.

По словам Малько, Кубань также вошла в список регионов, которые находятся в зоне риска из-за лугового мотылька и мышевидных грызунов.