Из-за теплой зимы Краснодарскому краю в 2025 году угрожает нашествие саранчи

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото пользователя wirestock с сайта freepik.com
    © Фото пользователя wirestock с сайта freepik.com

В Россельхозцентре предупредили о риске нашествия саранчи на Кубани и еще в 20 регионах РФ

3 февраля «Известия» со ссылкой на доклад федерального Россельхозцентра при Минсельхозе РФ сообщили, что Краснодарскому краю и еще 20 российским регионам угрожает нашествие саранчи. Причиной стала аномально теплая зима. 

В прошлом году таких регионов было 14, и Кубань не входила в список.

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Директор «Россельхозцентра» Александр Малько рассказал, что саранча способна уничтожать растения и сельскохозяйственные культуры. Защитить урожай помогут агротехнические, биологические и химические меры.

По словам Малько, Кубань также вошла в список регионов, которые находятся в зоне риска из-за лугового мотылька и мышевидных грызунов.

Напомним, что в Краснодарском крае зима 2024-2025 была аномально теплой. В январе синоптики зафиксировали два температурных рекорда. К концу месяца воздух в регионе прогрелся до +17 °С. В Сочи раньше времени зацвела мимоза, а в Краснодаре — крокусы.

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Из-за теплой зимы Краснодарскому краю в 2025 году угрожает нашествие саранчи
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