Из-за теплой зимы Краснодарскому краю в 2025 году угрожает нашествие саранчи
В Россельхозцентре предупредили о риске нашествия саранчи на Кубани и еще в 20 регионах РФ
3 февраля «Известия» со ссылкой на доклад федерального Россельхозцентра при Минсельхозе РФ сообщили, что Краснодарскому краю и еще 20 российским регионам угрожает нашествие саранчи. Причиной стала аномально теплая зима.
В прошлом году таких регионов было 14, и Кубань не входила в список.
Для борьбы с вредителем планируют создать специальные отряды. В этом году аграриям придется обработать от вредителей на 100 тыс. га больше, чем в прошлом, так как количество насекомых увеличится на 30-50%.
Директор «Россельхозцентра» Александр Малько рассказал, что саранча способна уничтожать растения и сельскохозяйственные культуры. Защитить урожай помогут агротехнические, биологические и химические меры.
По словам Малько, Кубань также вошла в список регионов, которые находятся в зоне риска из-за лугового мотылька и мышевидных грызунов.
Напомним, что в Краснодарском крае зима 2024-2025 была аномально теплой. В январе синоптики зафиксировали два температурных рекорда. К концу месяца воздух в регионе прогрелся до +17 °С. В Сочи раньше времени зацвела мимоза, а в Краснодаре — крокусы.