В пьяном угаре. В Краснодаре в кино покажут алкогольную комедию «По барам»
В кинотеатрах Краснодара можно будет посмотреть фильм про друзей, которые отправились в алкотур (18+)
30 января на экраны краснодарских кинотеатров выйдет фильм «По барам». Это лента в жанре молодежной комедии российского режиссера и сценариста Александра Фомина («Молодой человек»).
В фильме сыграли Павел Табаков, Эльдар Калимулин, Анастасия Красовская, Ингрид Олеринская, Александр Алябьев, Валерия Федорович, Дмитрий Ендальцев, Мария Лисовая, Полина Шашуро и Евгений Шварц.
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