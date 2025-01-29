В пьяном угаре. В Краснодаре в кино покажут алкогольную комедию «По барам»

В кинотеатрах Краснодара можно будет посмотреть фильм про друзей, которые отправились в алкотур (18+)

30 января на экраны краснодарских кинотеатров выйдет фильм «По барам». Это лента в жанре молодежной комедии российского режиссера и сценариста Александра Фомина («Молодой человек»).

Четыре друга были неразлучны с самой школы. Но взрослая жизнь со всеми ее обязательствами внесла коррективы — парни не виделись очень давно. В честь 20-летия дружбы они наконец-то находят свободное время, чтобы отправиться в ночное турне по барам.

Понятие барный тур (bar hopping) пришло из Великобритании. Мероприятие может быть как спонтанным, так и организованным.

Посмотреть фильм «По барам» можно будет в кинотеатрах сети «Формула кино», «Каро» и «Монитор».