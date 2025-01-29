В пьяном угаре. В Краснодаре в кино покажут алкогольную комедию «По барам»

Краснодарский край

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  • Кадр из трейлера к фильму «По барам» © Скриншот видео с youtube-канала «Киноман»
    Кадр из трейлера к фильму «По барам» © Скриншот видео с youtube-канала «Киноман»

В кинотеатрах Краснодара можно будет посмотреть фильм про друзей, которые отправились в алкотур (18+)

30 января на экраны краснодарских кинотеатров выйдет фильм «По барам». Это лента в жанре молодежной комедии российского режиссера и сценариста Александра Фомина («Молодой человек»).

В фильме сыграли Павел Табаков, Эльдар Калимулин, Анастасия Красовская, Ингрид Олеринская, Александр Алябьев, Валерия Федорович, Дмитрий Ендальцев, Мария Лисовая, Полина Шашуро и Евгений Шварц.

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Понятие барный тур (bar hopping) пришло из Великобритании. Мероприятие может быть как спонтанным, так и организованным.

Посмотреть фильм «По барам» можно будет в кинотеатрах сети «Формула кино», «Каро» и «Монитор».

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