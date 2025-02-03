Где в Краснодаре отключат свет 3 февраля? Собрали все адреса
«Электросети Кубани» рассказали, где в Краснодаре 3 февраля произойдет плановое отключение электроэнергии
«Электросети Кубани» опубликовали список краснодарских адресов, где в понедельник, 3 февраля, с 9:00 до 17:00 отключат электричество для плановых профилактических работ.
Юга.ру адаптировали эти данные в удобный формат. Итак, вот эти адреса:
Коммунаров ул., 197, 197/1, 211, 230, 232, 234, 236, 238, 240, 242, 244, 246, 248, 250, 252, 254, 256, 258, 260
Промышленная ул., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17
Путевая ул., 2, 4, 6, 7/1, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26
Седина ул., 174, 176, 178, 180, 182, 184, 186, 188, 190, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 205, 207, 209, 211
Хакурате ул., 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32
Янковского ул., 169
Бершанской ул., 1, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 70, 70/1, 70 А, 70 Б
Кирова ул. (Пашковка), 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26
Кировский переулок, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16
Мачуги ул., 9, 19/1
Меланжевая ул., 1, 3, 4, 5, 6, 6 А, 6/1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 23
Новороссийская ул., 210, 210/2, 216, 220, 220 А, 226, 232, 232/1
Почтовая ул., 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39
Почтовый переулок, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14
Трамвайная ул., 74
Уральская ул., 75/1, 77, 81, 98/3, 100, 104, 106
Майкопская ул., 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 53, 54, 55
Осипенко ул., 50, 52, 54: 56, 58, 60, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 73
Пионерская ул., 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57
Ставропольская ул., 133
Степная ул., 62
Головатого ул., 24, 26, 28, 30, 32, 34, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55
Калеява ул., 58,60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 99, 101, 103, 105, 107, 109. 111, 113, 115, 117, 119, 121
Калеява проезд, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26
Рашпилевская ул., 331, 333, 333/1, 333/5, 335, 337, 339, 341, 343, 345
Северная ул., 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76
Тургенева ул., 158
Урицкого ул., 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103
Зиповская ул., 12, 14, 26
Московская ул., 46
1-я Линия, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350
Алая ул., 1, 2, 7, 9, 11
Березовая ул., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 35
Венская ул., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 16, 15, 18, 17, 19, 21
Венский проезд, 1, 3, 5, 7, 14, 16
Демьяна Бедного ул., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Дозорная ул., 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Клеверная ул., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34
Лесопосадочная ул., 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36
Лиговская ул., 17, 18
Лиговский 1-й проезд, 18
Лиговский 2-й проезд, 20
Предчистая ул., 6, 12, 14, 16, 18
Пшеничная ул., 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 20
Рясная ул., 1/3
Семеновская ул., 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 92, 94, 96, 08, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114
Снежная ул., 31
Средняя ул., 54, 81/3, 81/4, 82 А
Степная ул., 1, 2, 2/1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15
Троицкая ул., 45, 84/2, 137
Цветная ул., 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 40, 41, 43, 82
Эрмитажная ул., 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25
Ясенская ул., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18
ОПХ КНИИСХ, участки №№ 388, 401, 402, 403, 404, 432, 486, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 540, 549, 556, 591, 605
Крестьянское хозяйство «Санг» (полностью)
СНТ «Надежда» (полностью)
СНТ «Радист» (полностью)
Абрикосовая ул., 38, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 99, 101
Земляничная ул., 478
Калинина ул. (садовое товарищество КТТУ), 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15
Клубничная ул., 30, 32, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 97
Кутузова ул., 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30
Лесная ул., 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90
Майская ул., 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114
Магистральная ул., 228, 229, 230, 231, 232
Молодежная ул., 36, 37, 38, 39, 39 А, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 100, 150
Народная ул., 22, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 108, 108/9, 497, 500, 501, 502, 503, 504, 506
Ореховая ул., 145
Розовая ул., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 85
Садовая ул. (с/т «Животновод»), 64
Сиреневая ул., 237, 252
Тимирязева ул., 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 46, 233, 234, 235, 236, 238, 240
Цветочная ул., 95, 434
Энтузиастов ул., 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 75, 77
Юбилейная ул., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27
Яблоневая ул., 18, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 87, 89
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