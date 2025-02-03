Где в Краснодаре отключат свет 3 февраля? Собрали все адреса

«Электросети Кубани» рассказали, где в Краснодаре 3 февраля произойдет плановое отключение электроэнергии

«Электросети Кубани» опубликовали список краснодарских адресов, где в понедельник, 3 февраля, с 9:00 до 17:00 отключат электричество для плановых профилактических работ.

Юга.ру адаптировали эти данные в удобный формат. Итак, вот эти адреса: