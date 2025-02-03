Где в Краснодаре отключат свет 3 февраля? Собрали все адреса

Краснодарский край

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  • © Фото пресс-службы «Кубаньэнерго»
    © Фото пресс-службы «Кубаньэнерго»

«Электросети Кубани» рассказали, где в Краснодаре 3 февраля произойдет плановое отключение электроэнергии

«Электросети Кубани» опубликовали список краснодарских адресов, где в понедельник, 3 февраля, с 9:00 до 17:00 отключат электричество для плановых профилактических работ.

Юга.ру адаптировали эти данные в удобный формат. Итак, вот эти адреса:

Центр

Коммунаров ул., 197, 197/1, 211, 230, 232, 234, 236, 238, 240, 242, 244, 246, 248, 250, 252, 254, 256, 258, 260

Промышленная ул., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17

Путевая ул., 2, 4, 6, 7/1, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26

Седина ул., 174, 176, 178, 180, 182, 184, 186, 188, 190, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 205, 207, 209, 211

Хакурате ул., 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32

Янковского ул., 169

ГМР/Пашковка/КМР

Бершанской ул., 1, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 70, 70/1, 70 А, 70 Б

Кирова ул. (Пашковка), 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26

Кировский переулок, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16

Мачуги ул., 9, 19/1

Меланжевая ул., 1, 3, 4, 5, 6, 6 А, 6/1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 23

Новороссийская ул., 210, 210/2, 216, 220, 220 А, 226, 232, 232/1

Почтовая ул., 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39

Почтовый переулок, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14

Трамвайная ул., 74

Уральская ул., 75/1, 77, 81, 98/3, 100, 104, 106

Район КубГУ

Майкопская ул., 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 53, 54, 55

Осипенко ул., 50, 52, 54: 56, 58, 60, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 73

Пионерская ул., 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57

Ставропольская ул., 133

Степная ул., 62

ФМР/ЮМР

Головатого ул., 24, 26, 28, 30, 32, 34, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55

Калеява ул., 58,60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 99, 101, 103, 105, 107, 109. 111, 113, 115, 117, 119, 121

Калеява проезд, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26

Рашпилевская ул., 331, 333, 333/1, 333/5, 335, 337, 339, 341, 343, 345

Северная ул., 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76

Тургенева ул., 158

Урицкого ул., 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103

Зиповская

Зиповская ул., 12, 14, 26

Московская ул., 46

Западный обход/КНИИСХ

1-я Линия, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350

Алая ул., 1, 2, 7, 9, 11

Березовая ул., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 35

Венская ул., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 16, 15, 18, 17, 19, 21

Венский проезд, 1, 3, 5, 7, 14, 16

Демьяна Бедного ул., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Дозорная ул., 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13

Клеверная ул., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34

Лесопосадочная ул., 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36

Лиговская ул., 17, 18

Лиговский 1-й проезд, 18

Лиговский 2-й проезд, 20

Предчистая ул., 6, 12, 14, 16, 18

Пшеничная ул., 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 20

Рясная ул., 1/3

Семеновская ул., 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 92, 94, 96, 08, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114

Снежная ул., 31

Средняя ул., 54, 81/3, 81/4, 82 А

Степная ул., 1, 2, 2/1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15

Троицкая ул., 45, 84/2, 137

Цветная ул., 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 40, 41, 43, 82

Эрмитажная ул., 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25

Ясенская ул., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18

ОПХ КНИИСХ, участки №№ 388, 401, 402, 403, 404, 432, 486, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 540, 549, 556, 591, 605

Ростовское шоссе

Крестьянское хозяйство «Санг» (полностью)

СНТ «Надежда» (полностью)

СНТ «Радист» (полностью)

Абрикосовая ул., 38, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 99, 101

Земляничная ул., 478

Калинина ул. (садовое товарищество КТТУ), 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15

Клубничная ул., 30, 32, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 97

Кутузова ул., 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30

Лесная ул., 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90

Майская ул., 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114

Магистральная ул., 228, 229, 230, 231, 232

Молодежная ул., 36, 37, 38, 39, 39 А, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 100, 150

Народная ул., 22, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 108, 108/9, 497, 500, 501, 502, 503, 504, 506

Ореховая ул., 145

Розовая ул., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 85

Садовая ул. (с/т «Животновод»), 64

Сиреневая ул., 237, 252

Тимирязева ул., 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 46, 233, 234, 235, 236, 238, 240

Цветочная ул., 95, 434

Энтузиастов ул., 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 75, 77

Юбилейная ул., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27

Яблоневая ул., 18, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 87, 89

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