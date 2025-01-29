В дома Туапсе несколько недель не поставляют газ. Жители пожаловались Кондратьеву

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Жительница Туапсе пожаловалась губернатору на отсутствие газа в домах

28 января под постом губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева в телеграм-канале появился комментарий жительницы Туапсе. Она сообщила, что в дома уже несколько недель не подают газ.

«Самое обидное, что газопровод в Турцию идет из нашего города, а мы сидим без газа. Скажите пожалуйста, куда нам обращаться? В администрации города не решают этот вопрос. А в газовой службе просто не отвечают на звонки жителей», — написала женщина.

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Подобный комментарий появился и в телеграм-канале «Мой Туапсе».

«Может кто владеет информацией по поводу газа в доме по адресу Галины Петровой, 3. Что-то уже неделю нет, может кто-нибудь знает, когда привезут или планируют привезти?» написал Александр.

28 января появилась информация от администрация Туапсинского района. Власти сообщили, что возобновляют развоз сжиженного газа по семи улицам. Далее доставлять топливо будут по имеющимся заявкам в порядке очереди.

Ранее глава Туапсинского района Сергей Бойко объяснил, чем вызваны перебои со сжиженным газом. Проблема возникла из-за поломки спецмашины, развозящей газ. Он отметил, что решение проблемы — в переходе на сетевой газ. 

Напомним, в ноябре 2023 года жители Туапсе остались без газа. Власти назвали причиной рост цен на топливо и проблемы ресурсоснабжающей организации.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре до конца марта перекроют участок улицы Новокузнечной.

Вениамин Кондратьев Газ ЖКХ Туапсинский район

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