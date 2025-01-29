В дома Туапсе несколько недель не поставляют газ. Жители пожаловались Кондратьеву

Жительница Туапсе пожаловалась губернатору на отсутствие газа в домах

«Самое обидное, что газопровод в Турцию идет из нашего города, а мы сидим без газа. Скажите пожалуйста, куда нам обращаться? В администрации города не решают этот вопрос. А в газовой службе просто не отвечают на звонки жителей», — написала женщина.

28 января под постом губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева в телеграм-канале появился комментарий жительницы Туапсе. Она сообщила, что в дома уже несколько недель не подают газ.

Подобный комментарий появился и в телеграм-канале «Мой Туапсе».

«Может кто владеет информацией по поводу газа в доме по адресу Галины Петровой, 3. Что-то уже неделю нет, может кто-нибудь знает, когда привезут или планируют привезти?» — написал Александр.

28 января появилась информация от администрация Туапсинского района. Власти сообщили, что возобновляют развоз сжиженного газа по семи улицам. Далее доставлять топливо будут по имеющимся заявкам в порядке очереди.

Ранее глава Туапсинского района Сергей Бойко объяснил, чем вызваны перебои со сжиженным газом. Проблема возникла из-за поломки спецмашины, развозящей газ. Он отметил, что решение проблемы — в переходе на сетевой газ.

Напомним, в ноябре 2023 года жители Туапсе остались без газа. Власти назвали причиной рост цен на топливо и проблемы ресурсоснабжающей организации.