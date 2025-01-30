«Это закончится разорением транспортных компаний». Что перевозчики говорят о штрафах системы «Платон» в Краснодарском крае и Ростовской области

Что не устраивает перевозчиков, сколько штрафов им приходит и почему они требуют отменить систему «Платон» до окончания СВО

Под публикацией новости в телеграм-канале Юга.ру появилось много комментариев. Перевозчики пишут о количестве штрафов, о решении уйти с рынка и последствиях, а также о том, что это несправедливо, ведь они ничего не нарушали.

Владелец транспортной компании рассказал, что система работает некорректно из-за ПВО и РЭБ вдоль трасс. Один штраф — 5 тыс. рублей. Некоторые компании получили десятки постановлений и вынуждены закрываться.

24 января Юга.ру выпустили новость о том, что перевозчики Краснодарского края пожаловались на незаконные штрафы на трассах из-за сбоев «Платона».

«Утро начинается не с кофе, а с проверки госуслуг на штрафы «Платон». Каждый день — новый штраф. В этом году еще не выезжали даже работать — страшно под этими рамками ездить».

«Дайте возможность спокойно работать, зачем душить незаконными штрафами! Страдает обычный работяга».

«Выходишь на работу и знаешь, что обязательно принесешь домой сегодня минус 5000».

«К сожалению, такая ситуация не только на Кубани. В Ростовской области штрафы летят один за другим».

«Если так дальше пойдет, машину придется под забор поставить».

«Штрафы летят каждый день! Мы не можем платить за воздух! Мы ничего не нарушаем! Это закончится разорением транспортных компаний. Чиновникам пора сесть и посчитать, кого кормит отрасль грузового транспорта».

«Просто эти люди не до конца понимают суть проблемы. Если мы, частники, уйдем с этого бизнеса, им просто нечего будет кушать. Компании такие бешенные штрафы платить не будут!»

«25 штрафов! Ни одного постановления с фотофиксацией нет нигде! Номер и дата — все. У меня вывод только один: это очередной официальный способ отъема денег у населения. Сегодня это перевозчики, завтра будет кто-то еще».

«53 штрафа за 3 месяца. О какой поддержке малого бизнеса зомбируют нас из телевизора?»

«Две машины уже неделю стоят на стоянке, желание работать пропадает от мысли, сколько можно штрафов нахватать за одну поездку в Ростов. Крайних не найти, а как деньги списать — все первые, как ответ дать, за что списали — никто не в ответе».