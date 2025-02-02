Неделя в Краснодарском крае начнется с сильного дождя со снегом
3 и 4 февраля в Краснодарском крае резко похолодает и пойдет дождь, переходящий в снег
МЧС Краснодарского края опубликовало штормовое предупреждение, согласно которому в регионе (за исключением Сочи) 3 и 4 февраля будет высокая вероятность гололеда, а также налипания мокрого снега на провода и деревья.
Согласно прогнозам Гидрометцентра, в понедельник, 3 января, в Краснодарском крае ожидаются обильные осадки — сначала дождь, а ближе к вечеру — снег. Температура воздуха в большей части региона ночью будет 0…+5°, днем 6…11°, в горах ночью -2…-7°, днем 0…+5°.
На Черноморском побережье дожди будут временами. Температура воздуха ночью 3…8°, днем 7…12°.
При налипании мокрого снега МЧС рекомендует:
• по возможности воздержаться от выхода на улицу;
• если выйти все же необходимо — надевать непромокаемую одежду и обувь;
• обращать внимание на целостность воздушных линий электропередач;
• быть максимально бдительными, проходя мимо деревьев, остановок общественного транспорта, рекламных щитов, деревьев, недостроенных зданий.
Напомним, что январскую погоду в Краснодарском крае синоптики признали аномальной, а в некоторых регионах юга России даже преждевременно вышли из зимней спячки клещи.