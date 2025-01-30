Январские окна. Синоптики назвали погоду в Краснодарском крае аномальной

Краснодарский край

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  • © фото Андрея Малёваного
    © фото Андрея Малёваного

На Кубани температура на 8-10 °С выше нормы. Когда похолодает?

30 января научный руководитель гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил «КП»-Кубань», что сегодня температура воздуха в Краснодарском крае превысит климатическую норму на 8-10 °С:

«На юге России наблюдаются очень высокие температуры, на 6-9 °С выше климатической нормы. А 30 января на Кубани будет на 8-10 °С выше многолетних значений. Конечно, это значительные аномалии», — рассказал Вильфанд.

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Метеоролог отметил, что климатические нормы рассчитывают на основе данных за последние 30 лет.

По его словам, в начале следующей недели, когда температура понизится, она все еще будет на 6-8 °С выше нормы. Хотя обычно конец января и первые числа февраля — самый холодный период года.

Напомним, что в Краснодарском крае 30 января ожидается апрельская погода, и воздух прогреется до 17 °С.

Синоптик Михаил Леус рассказал в своем телеграм-канале, что 30 января территория Кубани останется под влиянием антициклона. Температура повысится за счет солнца и южных ветров.

Также на сайте «Погода и климат» указано, что 29 января в Армавире был побит температурный рекорд 89-летней давности. Столбики термометра поднялись до 15,2 °С. Предыдущий рекорд в городе зафиксировали в 1936 году — тогда потеплело до 14,9 °С.

Среднемесячная температура января в Армавире составляет -0,7 °С, а фактическая в 2025 году составила 2,8 °С.

Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае в январе зафиксировали два температурных рекорда.

Армавир Краснодар Погода Черное море

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