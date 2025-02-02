Несколько электричек в Краснодарском крае и Ростовской области сменят график
С 3 по 8 февраля изменится график и маршрут следования нескольких пригородных поездов в Ростовской области и Краснодарском крае
Как сообщает пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги, с 3 по 8 февраля на станции Орловка-Кубанская будут вестись ремонтные работы, в связи с чем в эти дни «будет изменено время отправления и прибытия ряда пригородных поездов на маршрутах Ростовской области и Краснодарского края». Пассажиров, которые ездят на электричках из Краснодара в сторону Ростова-на-Дону и в обратном направлении, просят в ближайшую неделю быть внимательнее при планировании своих путешествий.
Еще у четырех электричек изменится не только график, но и маршрут следования. Все четыре обычно ходят между станциями Ростов и Орловка-Кубанская — вместо нее конечной станцией станет Васильево-Петровская.
Поезд № 6172/6171 с 4 по 7 февраля станет отправляться из Ростова на 30 минут позже обычного (в 08:41) и будет ходить до станции Васильево-Петровская.
Поезд №6184/6183 с 4 по 7 февраля будет стартовать от Васильево-Петровской, причем на 15 минут раньше обычного (в 13:44).
Поезд №6174/6173 4 и 5 февраля по времени будет ходить, как обычно, но только до Васильево-Петровской.
Поезд №6186/6185 4 и 5 февраля станет отправляться со станции Васильево-Петровская на 6 минут раньше обычного графика (в 17:20).
Ранее на этой неделе стало известно, что в администрация Краснодарского края разработала первый в регионе туристический автомаршрут, а в Ставрополе запустили сервис бесплатных экскурсий по городу.