Несколько электричек в Краснодарском крае и Ростовской области сменят график

Как сообщает пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги, с 3 по 8 февраля на станции Орловка-Кубанская будут вестись ремонтные работы, в связи с чем в эти дни «будет изменено время отправления и прибытия ряда пригородных поездов на маршрутах Ростовской области и Краснодарского края». Пассажиров, которые ездят на электричках из Краснодара в сторону Ростова-на-Дону и в обратном направлении, просят в ближайшую неделю быть внимательнее при планировании своих путешествий.

Еще у четырех электричек изменится не только график, но и маршрут следования. Все четыре обычно ходят между станциями Ростов и Орловка-Кубанская — вместо нее конечной станцией станет Васильево-Петровская.