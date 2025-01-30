В Краснодарском крае появился первый автомобильный турмаршрут. Где он проходит?
Путешественникам предлагают посетить Темрюкский район, Анапу, Новороссийск и Геленджик
29 января администрация Краснодарского края сообщила, что министерство курортов разработало первый региональный автомобильный турмаршрут «Винные дороги».
Путь протяженностью 430 км занимает пять дней и доступен круглый год.Он начинается в Темрюкском районе и проходит по территориям Анапы, Новороссийска и Геленджика.
Зимний сон — «Мамисон»:
Путешественникам предлагают посетить центр энологии «Шато Тамань» на Таманском полуострове, «Поместье Голубицкое» в одноименной станице, музей-заповедник «Фанагория» в поселке Сенном, центр туризма «Абрау-Дюрсо» под Новоросийском и культурный центр «Старый парк» в Кабардинке.
Скачать маршрут можно по ссылке. Он задан в сервисе «Яндекс карты» со всеми локациями.
Как писали Юга.ру, с 1 января в России начал действовать туристический налог. Он заменил эксперимент с курортным сбором.