В Краснодарском крае появился первый автомобильный турмаршрут. Где он проходит?

Путь протяженностью 430 км занимает пять дней и доступен круглый год.Он начинается в Темрюкском районе и проходит по территориям Анапы, Новороссийска и Геленджика.

29 января администрация Краснодарского края сообщила , что министерство курортов разработало первый региональный автомобильный турмаршрут «Винные дороги».

Путешественникам предлагают посетить центр энологии «Шато Тамань» на Таманском полуострове, «Поместье Голубицкое» в одноименной станице, музей-заповедник «Фанагория» в поселке Сенном, центр туризма «Абрау-Дюрсо» под Новоросийском и культурный центр «Старый парк» в Кабардинке.

Скачать маршрут можно по ссылке. Он задан в сервисе «Яндекс карты» со всеми локациями.