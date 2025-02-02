Три улицы Анапы стали односторонними
Схема дорожного движения изменилась на некоторых участках трех улиц в Анапе
С 1 февраля на трех улицах в Анапе вступила в силу новая схема автомобильного движения ‒ об этом сообщает мэрия курорта.
Односторонними стали следующие участки:
• улица Кирова от Ленина до Соборной;
• улица Соборная от Кирова до Пушкина;
• улица Астраханская от Маяковского до Лермонтова, проезд мимо отделения Сбербанка.
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