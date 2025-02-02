Три улицы Анапы стали односторонними

Схема дорожного движения изменилась на некоторых участках трех улиц в Анапе

С 1 февраля на трех улицах в Анапе вступила в силу новая схема автомобильного движения ‒ об этом сообщает мэрия курорта.

Односторонними стали следующие участки:

• улица Кирова от Ленина до Соборной;

• улица Соборная от Кирова до Пушкина;

• улица Астраханская от Маяковского до Лермонтова, проезд мимо отделения Сбербанка.