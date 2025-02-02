Три улицы Анапы стали односторонними

Краснодарский край

Распечатать

  • Анапа, пересечение улиц Астраханской и Владимирской © Скриншот с сайта Google.com/maps
    Анапа, пересечение улиц Астраханской и Владимирской © Скриншот с сайта Google.com/maps

Схема дорожного движения изменилась на некоторых участках трех улиц в Анапе

С 1 февраля на трех улицах в Анапе вступила в силу новая схема автомобильного движения ‒ об этом сообщает мэрия курорта.

Односторонними стали следующие участки:
• улица Кирова от Ленина до Соборной;
• улица Соборная от Кирова до Пушкина;
• улица Астраханская от Маяковского до Лермонтова, проезд мимо отделения Сбербанка.

  • Новая схема проезда по улице Астраханской в Анапе © Скриншот сайта Maps.google.com
    Новая схема проезда по улице Астраханской в Анапе © Скриншот сайта Maps.google.com
  • Новая схема проезда по улицам Кирова и Соборной в Анапе © Скриншот сайта Maps.google.com
    Новая схема проезда по улицам Кирова и Соборной в Анапе © Скриншот сайта Maps.google.com

Ранее на этой неделе жители краснодарского микрорайона Музыкальный обвинили застройщика в том, что он испортил единственную дорогу ко многим домам, а геолог рассказал, почему постоянно проваливается грунт под трамвайными путями на Московской.

Новости

Несколько электричек в Краснодарском крае и Ростовской области сменят график
Три улицы Анапы стали односторонними
Баскетболист краснодарского «Локо» стал «игроком месяца» в Единой лиге ВТБ
В Краснодаре состоится показ и обсуждение аниме «Твой цвет»
В Новознаменском на 10 дней перекроют центральную улицу
Любовные разборки. В Краснодаре состоится психологический стендап о конфликтах в паре

Лента новостей

Спорные вопросы в истории кубанского казачества
29 января, 15:20
Спорные вопросы в истории кубанского казачества
От 1917 года до современности
Зимний гастротур по курорту «Роза Хутор»
30 января, 18:27 Реклама
Зимний гастротур по курорту «Роза Хутор»
Где и что есть в горах Сочи
«Пробки как были, так и останутся»
30 января, 16:10
«Пробки как были, так и останутся»
Краснодарский депутат раскритиковал строительство подземного перехода на Дзержинского

Реклама на сайте