В Музыкальном районе Краснодара разрушили «единственную дорогу к дому». Жители обвиняют застройщика
Жители Музыкального микрорайона Краснодара пожаловались на разбитую дорогу. Застройщик пообещал восстановить ее до 10 февраля
28 января телеграм-канал «Шанхай Краснодар» опубликовал кадры разбитой дороги на улице Дунаевского в Музыкальном микрорайоне. Жители считают, что ее уничтожил застройщик ЖК «Опера» и просят принять меры:
«Застройщик ушатал единственную дорогу, по которой можно было нормально подъехать к своему дому. Бесконечные грузовики со строительными материалами ушатали дорогу в хлам. Ямы по колено. А когда пойдет дождь, там просто не проехать, а с коляской не пройти тем более», — пожаловались краснодарцы.
Другие горожане прокомментировали это и заявили, что дорога и ранее была не в лучшем состоянии:
«Дорогу из плит нужно делать для большегрузов, они и Есенина добивают, и Гомельскую».
«Вообще не пройти, чтобы по уши не быть в грязи».
«Там был путь, но дороги не было».
«Там всегда была такая дорога, иногда ровняли до первого дождя».
«Как достроит недострой, если достроит, то и сделает дорогу или не сделает».
29 января на публикацию отреагировал застройщик и пообещал отсыпать и восстановить дорогу на улице Дунаевского до 10 февраля, а после подключения коммуникаций в ЖК «Опера» — уложить покрытие.
Как писали Юга.ру, Бастрыкин поручил завести дело о разбитых дорогах в Музыкальном микрорайоне Краснодара.