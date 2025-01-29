В Музыкальном районе Краснодара разрушили «единственную дорогу к дому». Жители обвиняют застройщика

Краснодарский край

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  • © Скриншот из телеграм-канала «Шанхай Краснодар» https://t.me/shanhai_krasnodar/23169
    © Скриншот из телеграм-канала «Шанхай Краснодар» https://t.me/shanhai_krasnodar/23169

Жители Музыкального микрорайона Краснодара пожаловались на разбитую дорогу. Застройщик пообещал восстановить ее до 10 февраля

28 января телеграм-канал «Шанхай Краснодар» опубликовал кадры разбитой дороги на улице Дунаевского в Музыкальном микрорайоне. Жители считают, что ее уничтожил застройщик ЖК «Опера» и просят принять меры:

«Застройщик ушатал единственную дорогу, по которой можно было нормально подъехать к своему дому. Бесконечные грузовики со строительными материалами ушатали дорогу в хлам. Ямы по колено. А когда пойдет дождь, там просто не проехать, а с коляской не пройти тем более», — пожаловались краснодарцы.

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Другие горожане прокомментировали это и заявили, что дорога и ранее была не в лучшем состоянии:

«Дорогу из плит нужно делать для большегрузов, они и Есенина добивают, и Гомельскую».

«Вообще не пройти, чтобы по уши не быть в грязи».

«Там был путь, но дороги не было».

«Там всегда была такая дорога, иногда ровняли до первого дождя».

«Как достроит недострой, если достроит, то и сделает дорогу или не сделает».

29 января на публикацию отреагировал застройщик и пообещал отсыпать и восстановить дорогу на улице Дунаевского до 10 февраля, а после подключения коммуникаций в ЖК «Опера» — уложить покрытие. 

Как писали Юга.ру, Бастрыкин поручил завести дело о разбитых дорогах в Музыкальном микрорайоне Краснодара.

Город Дороги Инфраструктура Краснодар Музыкальный микрорайон Строительство

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В Музыкальном районе Краснодара разрушили «единственную дорогу к дому». Жители обвиняют застройщика
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