В Музыкальном районе Краснодара разрушили «единственную дорогу к дому». Жители обвиняют застройщика

«Застройщик ушатал единственную дорогу, по которой можно было нормально подъехать к своему дому. Бесконечные грузовики со строительными материалами ушатали дорогу в хлам. Ямы по колено. А когда пойдет дождь, там просто не проехать, а с коляской не пройти тем более», — пожаловались краснодарцы.

Другие горожане прокомментировали это и заявили, что дорога и ранее была не в лучшем состоянии:



«Дорогу из плит нужно делать для большегрузов, они и Есенина добивают, и Гомельскую».



«Вообще не пройти, чтобы по уши не быть в грязи».



«Там был путь, но дороги не было».



«Там всегда была такая дорога, иногда ровняли до первого дождя».



«Как достроит недострой, если достроит, то и сделает дорогу или не сделает».



29 января на публикацию отреагировал застройщик и пообещал отсыпать и восстановить дорогу на улице Дунаевского до 10 февраля, а после подключения коммуникаций в ЖК «Опера» — уложить покрытие.