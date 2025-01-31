Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить с критиком фильм «Мертвец» Джима Джармуша

Кадр из трейлера к фильму «Мертвец» © Скриншот видео с youtube-канала «Иноекино»

Кадр из трейлера к фильму «Мертвец» © Скриншот видео с youtube-канала «Иноекино»

В краснодарском кинотеатре «Каро 8» 5 февраля пройдет спецпоказ фильма Джима Джармуша (18+)

Критик Кира Кац анонсировала на 5 февраля показ фильма «Мертвец». Ленту будут демонстрировать в краснодарском кинотеатре «Каро 8». «Мертвец» — вестерн независимого американского режиссера Джима Джармуша 1995 года. Бухгалтер Уильям Блейк отправляется в путешествие по Дикому Западу к Тихому океану. Сопровождает его индеец по имени Никто.

Фильм номинировался на «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля. Главные роли исполнили Джонни Депп и Гари Фармер. После показа картину можно будет обсудить с кинокритиком. Начало в 19:00. Билеты в продаже. Подробности уточняйте у организаторов.