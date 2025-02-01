В Краснодаре состоится премьерный показ мистического хоррора «Вопль». Где и когда?

Краснодарский край

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  • Кадр из трейлера к фильму «Вопль» © Скриншот видео с youtube-канала Kinoman
    Кадр из трейлера к фильму «Вопль» © Скриншот видео с youtube-канала Kinoman

По сюжету после смерти матери студентку Андреа начинает преследовать душераздирающий вопль (18+)

5 февраля в кинотеатре «Формула кино OZ» состоится премьерный показ хоррора «Вопль». Это лента в духе «Оно приходит за тобой» и «Два, три, демон, приди!»

«Вопль» — дебют испанского режиссера Педро Мартина Калеро. В главной роли здесь снялась Эстер Экспозито — звезда мирового хита Netflix «Элита».

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После смерти матери Андреа начинает всюду слышать душераздирающий вопль. На каждом шагу ее поджидает зловещий преследователь, которого никто не видит, кроме самой девушки. Через некоторое время при мистических обстоятельствах начинают погибать друзья Андреа. Героиня решает встретиться со сталкером лицом к лицу.

Кинопоказ начнется в 20:00. Билеты в продаже. Подробности уточняйте у организаторов.

Как писали Юга.ру, в кинотеатрах Краснодара можно посмотреть фильм «По барам» про друзей, которые отправились в алкотур.

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В Краснодаре состоится премьерный показ мистического хоррора «Вопль». Где и когда?
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