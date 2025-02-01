В Краснодаре состоится премьерный показ мистического хоррора «Вопль». Где и когда?

5 февраля в кинотеатре «Формула кино OZ» состоится премьерный показ хоррора «Вопль». Это лента в духе «Оно приходит за тобой» и «Два, три, демон, приди!»

После смерти матери Андреа начинает всюду слышать душераздирающий вопль. На каждом шагу ее поджидает зловещий преследователь, которого никто не видит, кроме самой девушки. Через некоторое время при мистических обстоятельствах начинают погибать друзья Андреа. Героиня решает встретиться со сталкером лицом к лицу.

Кинопоказ начнется в 20:00. Билеты в продаже. Подробности уточняйте у организаторов.