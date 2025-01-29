Вышел трейлер тру-крайма «Убийца со счастливым лицом». Когда премьера?

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  • Кадр из трейлера к сериалу «Убийца со счастливым лицом» © Скриншот видео с youtube-канала Smotrim-vkino
    Кадр из трейлера к сериалу «Убийца со счастливым лицом» © Скриншот видео с youtube-канала Smotrim-vkino

Стрим-сервис Paramount+ представил первый тизер-трейлер многосерийного проекта «Убийца со счастливым лицом» (18+)

В сети появился первый трейлер, анонсирующий сериал «Убийца со счастливым лицом». Это проект в популярном жанре тру-крайм (настоящее преступление).

Шоу расскажет о маньяке Ките Джесперсоне. Этот человек совершил серию минимум из восьми убийств, хотя сам признавался в 185 смертельных преступлениях.

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Джесперсон известен под прозвищем «Убийца с счастливым лицом», так как в 1994 году написал несколько писем в газету The Oregonian и окружной суд округа Вашингтон, на которых в качестве подписи использовал смайл.

В основе проекта лежит автобиографическая книга «Нарушенная тишина» дочери Джесперсона — Мелиссы Мур .

В первом сезоне будет восемь серий. Проект выйдет на стрим-сервисе Paramount+ 20 марта.

Как писали Юга.ру, стриминговый сервис Netflix выпустил новый документальный тру-крайм-сериал «Худший бывший на свете».

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