Вышел трейлер тру-крайма «Убийца со счастливым лицом». Когда премьера?

Шоу расскажет о маньяке Ките Джесперсоне. Этот человек совершил серию минимум из восьми убийств, хотя сам признавался в 185 смертельных преступлениях.

В сети появился первый трейлер, анонсирующий сериал «Убийца со счастливым лицом». Это проект в популярном жанре тру-крайм (настоящее преступление).

Джесперсон известен под прозвищем «Убийца с счастливым лицом», так как в 1994 году написал несколько писем в газету The Oregonian и окружной суд округа Вашингтон, на которых в качестве подписи использовал смайл.

В основе проекта лежит автобиографическая книга «Нарушенная тишина» дочери Джесперсона — Мелиссы Мур .

В первом сезоне будет восемь серий. Проект выйдет на стрим-сервисе Paramount+ 20 марта.