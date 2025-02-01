Любовные разборки. В Краснодаре состоится психологический стендап о конфликтах в паре

Бывший священник и сексолог расскажут, можно ли обойтись без конфликтов в отношениях (18+)

Культурное пространство «Пятница» анонсировало на 16 февраля психологический стендап «Любовные разборки». Ведущими будут бывший священник, а ныне психолог Андрей Шамро и сексолог Марина Шульга.

Также эксперты вместе со зрителями разберут самые распространенные причины конфликтов и научатся находить компромиссы.

«Приходите и узнайте, как конфликтовать с любовью и юмором. Пусть ссоры станут вашим инструментом для лучшего понимания друг друга, а не причиной для разрыва», — приглашают организаторы.

Начало мероприятия в 18:00 по улице Тургенева, 14/1. Стоимость участия 1500 рублей. Подробности уточняйте у организаторов.