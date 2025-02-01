Любовные разборки. В Краснодаре состоится психологический стендап о конфликтах в паре
Бывший священник и сексолог расскажут, можно ли обойтись без конфликтов в отношениях (18+)
Культурное пространство «Пятница» анонсировало на 16 февраля психологический стендап «Любовные разборки». Ведущими будут бывший священник, а ныне психолог Андрей Шамро и сексолог Марина Шульга.
Программа:
- Можно ли обойтись без конфликтов в отношениях?
- Как они начинаются, и главное — как их заканчивать?
- Что делать, если конфликт уже на пороге?
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Также эксперты вместе со зрителями разберут самые распространенные причины конфликтов и научатся находить компромиссы.
«Приходите и узнайте, как конфликтовать с любовью и юмором. Пусть ссоры станут вашим инструментом для лучшего понимания друг друга, а не причиной для разрыва», — приглашают организаторы.
Начало мероприятия в 18:00 по улице Тургенева, 14/1. Стоимость участия 1500 рублей. Подробности уточняйте у организаторов.
Как писали Юга.ру, культурное пространство «Спутник» анонсировало на 8 февраля лекцию «Лева-рева и монументальность Толстого».