Любовные разборки. В Краснодаре состоится психологический стендап о конфликтах в паре

Краснодарский край

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  • © Фото diana.grytsku, сайт freepik.com
    © Фото diana.grytsku, сайт freepik.com

Бывший священник и сексолог расскажут, можно ли обойтись без конфликтов в отношениях (18+)

Культурное пространство «Пятница» анонсировало на 16 февраля психологический стендап «Любовные разборки». Ведущими будут бывший священник, а ныне психолог Андрей Шамро и сексолог Марина Шульга.

Программа:

  • Можно ли обойтись без конфликтов в отношениях?
  • Как они начинаются, и главное — как их заканчивать?
  • Что делать, если конфликт уже на пороге?

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Также эксперты вместе со зрителями разберут самые распространенные причины конфликтов и научатся находить компромиссы.

«Приходите и узнайте, как конфликтовать с любовью и юмором. Пусть ссоры станут вашим инструментом для лучшего понимания друг друга, а не причиной для разрыва», — приглашают организаторы.

Начало мероприятия в 18:00 по улице Тургенева, 14/1. Стоимость участия 1500 рублей. Подробности уточняйте у организаторов.

Как писали Юга.ру, культурное пространство «Спутник» анонсировало на 8 февраля лекцию «Лева-рева и монументальность Толстого». 

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Любовные разборки. В Краснодаре состоится психологический стендап о конфликтах в паре
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