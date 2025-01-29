Краснодарцев приглашают на лекцию о режиссере «Аноры»

Краснодарский край

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  • Кадр из трейлера к фильму «Анора» © Скриншот видео с Rutube-канала Александра Лапикова
    Кадр из трейлера к фильму «Анора» © Скриншот видео с Rutube-канала Александра Лапикова

В Краснодаре 12 февраля обсудят творчество американского режиссера Шона Бейкера. Кинокритик расскажет о реализме в его работах (16+)

Кинокритик Кира Кац анонсировала на 12 февраля лекцию «Шон Бейкер: реализм, эмпатия и поиск идентичности».

«На лекции разберемся какие приемы использует Бейкер в своих работах, почему часто снимает непрофессиональных актеров и как его фильмы влияют на весь современный независимый кинематограф», — рассказала Кац.

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Бейкер наиболее известен как режиссер независимых художественных фильмов о жизни секс-работников. Последняя работа режиссера — драмеди «Анора». Лента получила «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля и шесть номинаций на «Оскар», в том числе как лучший фильм. Поэтому перед лекцией организаторы рекомендуют посмотреть картину. 

В фильме «Анора» снялись российский артисты Марк Эйдельштейн, Алексей Серебряков, Дарья Екамасова и Юра Борисов. Последний номинировался на «Золотой глобус» как лучший актер второго плана, но проиграл Кирану Калкину. Кроме того, Борисова номинировали на премию «Оскар». Церемония вручения награды состоится 3 марта.

Начало в 19:30. Лекция пройдет в кофейне Booker по улице Октябрьской, 91. Стоимость участия 800 рублей. Подробности уточняйте у организаторов.

Как писали Юга.ру, театр Veritas анонсировал на 6 февраля премьеру спектакля «Кабаре «Астория».

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Краснодарцев приглашают на лекцию о режиссере «Аноры»
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