Краснодарцев приглашают на лекцию о режиссере «Аноры»

В Краснодаре 12 февраля обсудят творчество американского режиссера Шона Бейкера. Кинокритик расскажет о реализме в его работах (16+)

«На лекции разберемся какие приемы использует Бейкер в своих работах, почему часто снимает непрофессиональных актеров и как его фильмы влияют на весь современный независимый кинематограф», — рассказала Кац.

Бейкер наиболее известен как режиссер независимых художественных фильмов о жизни секс-работников. Последняя работа режиссера — драмеди «Анора». Лента получила «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля и шесть номинаций на «Оскар», в том числе как лучший фильм. Поэтому перед лекцией организаторы рекомендуют посмотреть картину.

В фильме «Анора» снялись российский артисты Марк Эйдельштейн, Алексей Серебряков, Дарья Екамасова и Юра Борисов. Последний номинировался на «Золотой глобус» как лучший актер второго плана, но проиграл Кирану Калкину. Кроме того, Борисова номинировали на премию «Оскар». Церемония вручения награды состоится 3 марта.

Начало в 19:30. Лекция пройдет в кофейне Booker по улице Октябрьской, 91. Стоимость участия 800 рублей. Подробности уточняйте у организаторов.