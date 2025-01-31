Как кризис веры изменил культуру. Краснодарцев приглашают на лекцию о Льве Толстом

Лев Толстой и его помощники составляют списки крестьян, нуждающихся в помощи © Изображение является общественным достоянием

Лев Толстой и его помощники составляют списки крестьян, нуждающихся в помощи © Изображение является общественным достоянием

Краснодарцам расскажут о жизни и творчестве известного писателя (16+)

Культурное пространство «Спутник» анонсировало на 8 февраля лекцию «Лева-рева и монументальность Толстого». Встречу проведет филолог Анастасия Чернова. Участники попытаются разобраться, в чем заключается величие Льва Толстого и почему именно он — глыба русской литературы.

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Программа: Почему Лев Толстой находится в вечном поиске смысла жизни и что он отыскал в человечестве?

Как ему удавалось изображать сложные характеры и исторические реалии своего времени?

Для чего нужны моральные испытания героев?

Как развивалась критическая деятельность Льва Толстого и против чего она была направлена?

Многие литературные идеи основаны на личном опыте Льва Толстого и его размышлениях. Что нужно знать об этом человеке, чтобы осознать его монументальность?

При чем здесь кризис веры? Начало лекции в 18:00. Встреча пройдет по улице Ишунина, 2. Стоимость участия 1000 рублей. Подробности уточняйте у организаторов.