Зимний сон — «Мамисон». В Северной Осетии в 2025 году откроется горнолыжный курорт
Первые катания на курорте «Мамисон» запланированы на 2025 год
Горнолыжный курорт «Мамисон» в Северной Осетии планирует запустить первые катания в 2025 году. Информация об этом размещена в телеграм-канале комплекса.
На курорте будут две канатные дороги — кресельная (открытая) и гондольная (закрытая). Протяженность открытого подъемника — около 1,7 километра, на нем будут курсировать 72 шестиместных кресла. Закрытые кабины на восемь человек будут поднимать на вершину 2950 метров. В 2026 году ее достроят до 3680 метров.
Также на «Мамисоне» будут гостиницы, спа-отели, рестораны и модульные дома. Одновременно отдыхать на курорте смогут около 22 тыс. туристов.
Курорт «Мамисон» находится на Военно-Осетинской дороге. На первый сезон для спортсменов готовят восемь трасс разной сложности, их общая протяженность составит 14 км. Позже длина участков для катания достигнет 20 км.
Мамисонское ущелье находится в 11 км от федеральной трассы «Транскам». Расстояние от аэропорта во Владикавказе — 120 км.
Как писали Юга.ру, канатную дорогу в центре Сочи снова закроют на ремонт. Он обойдется в 56 млн. рублей.