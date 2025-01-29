Зимний сон — «Мамисон». В Северной Осетии в 2025 году откроется горнолыжный курорт

Горнолыжный курорт «Мамисон» в Северной Осетии планирует запустить первые катания в 2025 году. Информация об этом размещена в телеграм-канале комплекса.

На курорте будут две канатные дороги — кресельная (открытая) и гондольная (закрытая). Протяженность открытого подъемника — около 1,7 километра, на нем будут курсировать 72 шестиместных кресла. Закрытые кабины на восемь человек будут поднимать на вершину 2950 метров. В 2026 году ее достроят до 3680 метров.