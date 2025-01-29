Зимний сон — «Мамисон». В Северной Осетии в 2025 году откроется горнолыжный курорт

Северная Осетия

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  • © Скриншот фото из телеграм-канала «Курорт Мамисон»
    © Скриншот фото из телеграм-канала «Курорт Мамисон»

Первые катания на курорте «Мамисон» запланированы на 2025 год

Горнолыжный курорт «Мамисон» в Северной Осетии планирует запустить первые катания в 2025 году. Информация об этом размещена в телеграм-канале комплекса.

На курорте будут две канатные дороги — кресельная (открытая) и гондольная (закрытая). Протяженность открытого подъемника — около 1,7 километра, на нем будут курсировать 72 шестиместных кресла. Закрытые кабины на восемь человек будут поднимать на вершину 2950 метров. В 2026 году ее достроят до 3680 метров.  

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Также на «Мамисоне» будут гостиницы, спа-отели, рестораны и модульные дома. Одновременно отдыхать на курорте смогут около 22 тыс. туристов.

Курорт «Мамисон» находится на Военно-Осетинской дороге. На первый сезон для спортсменов готовят восемь трасс разной сложности, их общая протяженность составит 14 км. Позже длина участков для катания достигнет 20 км.

Мамисонское ущелье находится в 11 км от федеральной трассы «Транскам». Расстояние от аэропорта во Владикавказе — 120 км. 

  • © Скриншот карты с сайта kavkaz.travel
    © Скриншот карты с сайта kavkaz.travel

Как писали Юга.ру, канатную дорогу в центре Сочи снова закроют на ремонт. Он обойдется в 56 млн. рублей.

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