Два танцпола — два мира. В Ростове-на-Дону пройдет рейв-вечеринка

Краснодарский край

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  • © Фото freepik, сайт freepik.com
    © Фото freepik, сайт freepik.com

В Ростове-на-Дону 14 февраля состоится вечеринка Love, love, love (18+)

Ростовский ночной клуб «ЛКМ» анонсировал на 14 февраля вечеринку Love, love, love.

Предусмотрены два танцпола. Специальным гостем станет диджей из Санкт-Петербурга Au Bet. Девушка играла в стамбульском Banger, Noh Radio, KOF, Vamonos и других клубах, а также недавно выступила в берлинском ночном клубе HОR.

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«Мы не будем тратить время на романтические ужины. Мы будем танцевать до утра, флиртовать до последнего аккорда и смеяться до тех пор, пока не начнет светать», — приглашают организаторы.

Вечеринка начнется в 23:00. Подробности уточняйте у организаторов.

Как писали Юга.ру, краснодарский театр Veritas анонсировал на 6 февраля премьеру спектакля «Кабаре «Астория». В основе постановки лежит одноименная пьеса Михаила Хейфеца. 

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Два танцпола — два мира. В Ростове-на-Дону пройдет рейв-вечеринка
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