Два танцпола — два мира. В Ростове-на-Дону пройдет рейв-вечеринка

Предусмотрены два танцпола. Специальным гостем станет диджей из Санкт-Петербурга Au Bet. Девушка играла в стамбульском Banger, Noh Radio, KOF, Vamonos и других клубах, а также недавно выступила в берлинском ночном клубе HОR.

«Мы не будем тратить время на романтические ужины. Мы будем танцевать до утра, флиртовать до последнего аккорда и смеяться до тех пор, пока не начнет светать», — приглашают организаторы.

Вечеринка начнется в 23:00. Подробности уточняйте у организаторов.