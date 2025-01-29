В Краснодаре состоится премьера спектакля «Кабаре «Астория»

В основе постановки лежит одноименная пьеса австрийского поэта, драматурга и журналиста Михаила Хейфеца. Произведение написано в жанрах буффонады и трагикомедии.

«Маленькое, пронизанное звуками джаза полуподвальное помещение, где вас ждет очень шумное и в меру веселое представление. Где шутки героев, еще вчера казавшиеся полным абсурдом и откровенным сумасшествием, неожиданно становятся реальностью», — так описывают спектакль в театре Veritas.

Режиссером проекта выступила Наталья Васильченко. Главные роли исполнили студенты четвертого курса кафедры театрального искусства.

Начало показа в 18:30 по улице Красноармейской, 64. Билеты в продаже. Подробности уточняйте у организаторов.