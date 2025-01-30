Что заставляет нас быть «нормальными»? Краснодарцев приглашают обсудить книгу «Человек-комбини»

Главная героиня романа — 18-летняя Кэйко Фурукура. Она подрабатывает в японском мини-маркете. Все ее существование подчинено распорядку. Но однажды появляется человек, который переворачивает жизнь Кэйко с ног на голову.

«Обсудим бестселлер Саяки Мураты — дерзкий, странный и удачливо честный роман о том, каково это быть самим собой в мире, где все хотят видеть тебя другим», — приглашают организаторы.

Начало в 17:30. Участие стоит 300 рублей. Встреча пройдет в арт-пространстве «Маяк» на улице Красной, 100. Подробности уточняйте у организаторов.