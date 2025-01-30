Что заставляет нас быть «нормальными»? Краснодарцев приглашают обсудить книгу «Человек-комбини»
В Краснодаре 1 февраля состоится новая встреча книжного клуба «Горизонт» (12+)
Образовательный проект Renaissance анонсировал на 1 февраля новую встречу книжного клуба «Горизонт». Состоится обсуждение произведения Саяки Мураты «Человек-комбини».
Вместе с ведущим участники попробуют ответить на следующие вопросы:
- Что заставляет нас быть «нормальными»?
- Что происходит, когда кто-то отказывается от этой нормы?
- Как не сойти с ума, если все уверены, что вы уже сошли?
- Что общего между комбини и всей нашей жизнью?
Главная героиня романа — 18-летняя Кэйко Фурукура. Она подрабатывает в японском мини-маркете. Все ее существование подчинено распорядку. Но однажды появляется человек, который переворачивает жизнь Кэйко с ног на голову.
«Обсудим бестселлер Саяки Мураты — дерзкий, странный и удачливо честный роман о том, каково это быть самим собой в мире, где все хотят видеть тебя другим», — приглашают организаторы.
Начало в 17:30. Участие стоит 300 рублей. Встреча пройдет в арт-пространстве «Маяк» на улице Красной, 100. Подробности уточняйте у организаторов.
Комбини — небольшой круглосуточный магазин с продуктами и необходимыми мелочами в Японии. Первые торговые точки начали появляться в 1970 году.
Как писали Юга.ру, кинокритик Кира Кац анонсировала на 12 февраля лекцию «Шон Бейкер: реализм, эмпатия и поиск идентичности».