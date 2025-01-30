Живопись, скульптуры и арт-объекты. В Краснодаре откроется pop-up выставка

Краснодарский край

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  • © Скриншот фото из телеграм-канала «Booker.Coffee»
    © Скриншот фото из телеграм-канала «Booker.Coffee»

В Краснодаре можно будет увидеть специальный проект художника Вани Венмер (0+)

Кофейня Booker анонсировала открытие в феврале персональной выставки краснодарского художника Вани Венмер. Это специальный проект, в рамках которого мастер представит новые живописные работы, скульптуры и объекты из серии All Are Mingles.

В этой серии художник гиперболизирует и смешивает популярные медийные образы и символы, используя приемы фотомонтажа и склейки. Так он отсылает к теории сетей и всевозможных связей объектов.

Пейзаж, портрет и натюрморт:

«Художник предлагает взглянуть на мир через рекламный слоган «все принглс», который благодаря игре слов стал названием серии («все смешалось»)», — рассказали организаторы.

Ваня Венмер — участник и сооснователь кураторской группы PLAGUE, а также экспериментальных независимых пространств Plague Space в Краснодаре и Казани.

31 января в 19:30 состоится артист-толк с Ваней Венмер. Участие бесплатное, требуется предварительная регистрация.

Как писали Юга.ру, в Краснодарском выставочном зале открылась выставка Мити Василенко «Монотипия. Иллюстрации к роману «Мастер и Маргарита». Автор представил свое видение знаменитого романа.

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