Живопись, скульптуры и арт-объекты. В Краснодаре откроется pop-up выставка

В Краснодаре можно будет увидеть специальный проект художника Вани Венмер (0+)

Кофейня Booker анонсировала открытие в феврале персональной выставки краснодарского художника Вани Венмер. Это специальный проект, в рамках которого мастер представит новые живописные работы, скульптуры и объекты из серии All Are Mingles.

В этой серии художник гиперболизирует и смешивает популярные медийные образы и символы, используя приемы фотомонтажа и склейки. Так он отсылает к теории сетей и всевозможных связей объектов.