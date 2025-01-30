Живопись, скульптуры и арт-объекты. В Краснодаре откроется pop-up выставка
В Краснодаре можно будет увидеть специальный проект художника Вани Венмер (0+)
Кофейня Booker анонсировала открытие в феврале персональной выставки краснодарского художника Вани Венмер. Это специальный проект, в рамках которого мастер представит новые живописные работы, скульптуры и объекты из серии All Are Mingles.
В этой серии художник гиперболизирует и смешивает популярные медийные образы и символы, используя приемы фотомонтажа и склейки. Так он отсылает к теории сетей и всевозможных связей объектов.
Пейзаж, портрет и натюрморт:
«Художник предлагает взглянуть на мир через рекламный слоган «все принглс», который благодаря игре слов стал названием серии («все смешалось»)», — рассказали организаторы.
Ваня Венмер — участник и сооснователь кураторской группы PLAGUE, а также экспериментальных независимых пространств Plague Space в Краснодаре и Казани.
31 января в 19:30 состоится артист-толк с Ваней Венмер. Участие бесплатное, требуется предварительная регистрация.
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