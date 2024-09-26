Экс-мэра Сочи Алексея Копайгородского арестовали до 18 ноября. Его подозревают в растрате госбюджета в особо крупном размере

Предыстория. 25 сентября РИА «Новости» со ссылкой на собственный источник сообщило, что в отношении экс-мэра Сочи Копайгородского проводят следственные действия. При этом не уточнялось, какой статус имеет бывший глава курорта — подозреваемого или свидетеля.

В тот же день пресс-служба московских судов сообщила, что Алексея Копайгородского доставили в Мещанский суд Москвы. Его подозревают в растрате госбюджета в особо крупном размере.

Позже стало известно, что бывшего мэра курорта также подозревают в хищении чужого имущества в особо крупном размере или в составе ОПГ. Алексея Копайгородского арестовали до 18 ноября. Ему грозит до 9 лет лишения свободы.