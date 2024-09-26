Экс-мэра Сочи Алексея Копайгородского арестовали до 18 ноября. Его подозревают в растрате госбюджета в особо крупном размере
Бывшему мэру Сочи грозит до 10 лет лишения свободы
Предыстория. 25 сентября РИА «Новости» со ссылкой на собственный источник сообщило, что в отношении экс-мэра Сочи Копайгородского проводят следственные действия. При этом не уточнялось, какой статус имеет бывший глава курорта — подозреваемого или свидетеля.
В тот же день пресс-служба московских судов сообщила, что Алексея Копайгородского доставили в Мещанский суд Москвы. Его подозревают в растрате госбюджета в особо крупном размере.
Позже стало известно, что бывшего мэра курорта также подозревают в хищении чужого имущества в особо крупном размере или в составе ОПГ. Алексея Копайгородского арестовали до 18 ноября. Ему грозит до 9 лет лишения свободы.
Адвокат задержанного Павел Зайцев заявил, что Алексей Копайгородский попросил суд вернуть его на СВО, чтобы он продолжил служить и быть вместе с женой, которая также находится в зоне спецоперации.
По словам юриста, бывшего чиновника обвинили в хищении участка общей площадью семь соток и стоимостью 3,7 млн рублей. Адвокат заявил, что эту землю Копайгородский подарил благотворительному фонду «Дети Донбасса».
По данным Mash, бывший мэр Сочи может быть также связан с делом об отмывании 600 млн рублей арестованного ранее экс-заместителя главы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, полковника Сергея Симоненко.
Как писали Юга.ру, у задержанного в Краснодаре замглавы МЧС Кубани Сергея Симоненко нашли 250 млн рублей, 50 объектов недвижимости и 20 машин.