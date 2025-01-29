Турецкие, соляные, сибирские: в январе россияне стали чаще строить бани и сауны — аналитики

Аналитики Авито Услуг зафиксировали в январе рост спроса на строительство всех видов бань в России: сибирских, русских, турецких, соляных

По данным сервиса Авито Услуги, в январе 2025 года в России вырос спрос на строительство бань и саун по сравнению с декабрем прошлого года.

Заказчики выбирают зимние месяцы для реализации таких проектов по нескольким причинам. В холодное время года грунт замерзает и становится более прочным — это облегчают закладку фундамента. Кроме того, зимнее строительство дешевле — цены на стройматериалы из древесины в этот период могут быть ниже, а мастера иногда снижают стоимость услуг из-за более низкой загруженности.

Аналитики Авито Услуг выяснили, какие бани и сауны в этом году стали чаще строить россияне.