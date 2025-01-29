Турецкие, соляные, сибирские: в январе россияне стали чаще строить бани и сауны — аналитики

Вся Россия

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  • © Фото Freepik, ru.freepik.com
    © Фото Freepik, ru.freepik.com

Аналитики Авито Услуг зафиксировали в январе рост спроса на строительство всех видов бань в России: сибирских, русских, турецких, соляных

По данным сервиса  Авито Услуги, в январе 2025 года в России вырос спрос на строительство бань и саун по сравнению с декабрем прошлого года.

Заказчики выбирают зимние месяцы для реализации таких проектов по нескольким причинам. В холодное время года грунт замерзает и становится более прочным — это облегчают закладку фундамента. Кроме того, зимнее строительство дешевле — цены на стройматериалы из древесины в этот период могут быть ниже, а мастера иногда снижают стоимость услуг из-за более низкой загруженности.

Аналитики Авито Услуг выяснили, какие бани и сауны в этом году стали чаще строить россияне.

Самая популярная в стране — русская баня: согласно результатам исследования Авито Услуг, ее предпочитает большинство респондентов (88%). В январе 2025 года россияне стали на 66% чаще искать подрядчиков для строительства таких парных по сравнению с декабрем прошлого года.

Не последнюю роль в приросте спроса на русские бани сыграла сезонность — из-за снижения цен на брус, которое обычно происходит зимой, стоимость постройки может значительно сократиться. Кроме того, в холодные месяцы древесина дает минимальную усадку и меньше склонна к растрескиванию.

Термальные источники Краснодарского края и Адыгеи:

Прибавили в популярности и сибирские бани — за месяц россияне стали на четверть чаще (+25%) заказывать такие парные. Главное их отличие от русской бани — строительный материал. Эти бани возводят из сибирских пород дерева: кедра, лиственницы и сосны.

Хаммамы на дачных участках — скорее экзотика, тем не менее спрос на строительство турецких бань растет. За месяц эта услуга стала востребованее на 71%. Январь — удачное время для возведения таких парных. Чтобы обеспечить стопроцентную влажность, важна хорошая гидроизоляция: зимой легче оценить, насколько постройка хорошо держит тепло, вовремя найти возможные утечки и при необходимости скорректировать изоляцию.

Значительно вырос интерес россиян к строительству соляных саун — парных с низкими температурами, отделанных гималайской или морской солью. В январе 2025 года такая услуга стала популярнее в 2,5 раза по сравнению с декабрем прошлого года.

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Россияне стали в два раза чаще (+93%) заказывать модульные бани. Для многих решающий аргумент — сроки: производство таких парных занимает несколько недель, а монтаж — всего пару дней. На участок обычно привозят уже готовую конструкцию: париться можно уже в тот же день.

За месяц также наполовину (+48%) вырос спрос на услуги специалистов по установке банных печей. В январе 2025 года количество объявлений от профессиональных печников на Авито Услугах увеличилось на треть (+34%) по сравнению с декабрем прошлого года.

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