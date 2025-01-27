«Загадочное, чарующее, пугающее». В Краснодаре покажут авторские иллюстрации к роману «Мастер и Маргарита»

«Не смотря на юный возраст, Митя Василенко выбрал сложную и многогранную тему для своего проекта. «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова, написанный в первой половине XX века, будоражит умы кинорежиссеров, композиторов, мастеров театрального искусства, и, конечно, художников. И каждый автор находит в этой книге что-то свое, близкое и понятное только ему, загадочное, чарующее, пугающее», — отметили организаторы.

Выставка будет проходить с 29 января по 11 февраля в зале Союза художников России по улице Октябрьской, 51.