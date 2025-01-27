«Загадочное, чарующее, пугающее». В Краснодаре покажут авторские иллюстрации к роману «Мастер и Маргарита»

Краснодарский край

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  • © Скриншоты фото из телеграм-канала Краснодарского выставочного зала https://t.me/artzal23/1968
    © Скриншоты фото из телеграм-канала Краснодарского выставочного зала https://t.me/artzal23/1968

Выставка иллюстраций к роману Булгакова откроется 29 января

Краснодарский выставочный зал анонсировал выставку молодого художника Мити Василенко «Монотипия. Иллюстрации к роману «Мастер и Маргарита». 

Автор представил свое видение романа и изобразил главных героев в технике монотипии.

Инсталляции, живопись, керамика и цифровые работы:

«Не смотря на юный возраст, Митя Василенко выбрал сложную и многогранную тему для своего проекта. «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова, написанный в первой половине XX века, будоражит умы кинорежиссеров, композиторов, мастеров театрального искусства, и, конечно, художников. И каждый автор находит в этой книге что-то свое, близкое и понятное только ему, загадочное, чарующее, пугающее», — отметили организаторы.

Выставка будет проходить с 29 января по 11 февраля в зале Союза художников России по улице Октябрьской, 51.

Монотипия (в переводе означает «один отпечаток») — вид графического искусства, который сочетает в себе элементы рисунка и печати. Художник наносит краску на гладкую поверхность, а после на бумаге делает оттиск изображения. Оттиск всегда получается единственным и уникальным.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре открылась бесплатная выставка «Эфирные лоскуты».

Афиша Искусство Краснодар Музеи

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