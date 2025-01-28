Пейзаж, портрет и натюрморт. В Краснодаре откроется выставка натурной живописи
Посетители музея Коваленко увидят больше 50 произведений, выполненных в жанрах пейзажа, портрета и натюрморта (0+)
Краснодарский художественный музей имени Коваленко анонсировал на 30 января открытие выставки «60 лет на пленэре».
Будет представлено больше 50 работ мастера натурной живописи Валентина Черного. Посетители увидят произведения, выполненные в жанрах пейзажа, портрета и натюрморта.
Эмали, рельефы, скульптуры:
Особенное место в экспозиции мастер отвел пейзажам. Черный запечатлел виды родного художнику Крымска, леса и предгорья Кавказа, горные пейзажи и равнинные ландшафты центральной России.
«Черный вот уже шестьдесят лет не устает радоваться общению с природой, работе на пленэре и дает возможность зрителю приобщиться к этой радости, почувствовать то восхищение, которым был воодушевлен художник», — рассказали в пресс-службе музея имени Коваленко.
Выставка будет работать до 16 февраля по улице Красной, 15.
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