Пейзаж, портрет и натюрморт. В Краснодаре откроется выставка натурной живописи

Посетители музея Коваленко увидят больше 50 произведений, выполненных в жанрах пейзажа, портрета и натюрморта (0+)

Будет представлено больше 50 работ мастера натурной живописи Валентина Черного. Посетители увидят произведения, выполненные в жанрах пейзажа, портрета и натюрморта.

Краснодарский художественный музей имени Коваленко анонсировал на 30 января открытие выставки «60 лет на пленэре».

Особенное место в экспозиции мастер отвел пейзажам. Черный запечатлел виды родного художнику Крымска, леса и предгорья Кавказа, горные пейзажи и равнинные ландшафты центральной России.

«Черный вот уже шестьдесят лет не устает радоваться общению с природой, работе на пленэре и дает возможность зрителю приобщиться к этой радости, почувствовать то восхищение, которым был воодушевлен художник», — рассказали в пресс-службе музея имени Коваленко.

Выставка будет работать до 16 февраля по улице Красной, 15.