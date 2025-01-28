Власти Новороссийска получили 10 млн рублей курортного сбора. На что потратят деньги?

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Новороссийске курортный сбор направят на установку видеонаблюдения на пляжах

28 января пресс-служба мэрии Новороссийска сообщила, что за 2024 год город получил почти 10 млн рублей курортного сбора.

Эти средства направят на обустройство систем видеонаблюдения на пляжных территориях.

В Сочи с начала года туристы заплатили 533,6 млн рублей курортного сбора:

По ее словам, камеры установят на пляжах «Дюрсо» и «Матрос», в зонах отдыха «Дельфин», «Кристалл 1» и «Кристалл 2».

Также за счет средств курортного сбора установили малые архитектурные формы в платановой аллее вдоль улицы Мира, двенадцать шезлонгов, шесть деревянных настилов и кашпо в районе Западного мола.

Напомним, что курортный сбор в Новороссийске действует с 2024 года. Он составляет 30 рублей в день с человека. В 2023 году Юга.ру спросили у местных жителей, как они относятся к инициативе, считают ли ее обоснованной и на что стоит потратить деньги.

Как писали Юга.ру, в начале 2025 года в России ввели туристический налог. Постояльцы отелей и санаториев обязаны платить не менее 100 рублей в сутки.

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