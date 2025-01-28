Власти Новороссийска получили 10 млн рублей курортного сбора. На что потратят деньги?

По ее словам, камеры установят на пляжах «Дюрсо» и «Матрос», в зонах отдыха «Дельфин», «Кристалл 1» и «Кристалл 2».



Также за счет средств курортного сбора установили малые архитектурные формы в платановой аллее вдоль улицы Мира, двенадцать шезлонгов, шесть деревянных настилов и кашпо в районе Западного мола.



Напомним, что курортный сбор в Новороссийске действует с 2024 года. Он составляет 30 рублей в день с человека. В 2023 году Юга.ру спросили у местных жителей, как они относятся к инициативе, считают ли ее обоснованной и на что стоит потратить деньги.