Власти Новороссийска получили 10 млн рублей курортного сбора. На что потратят деньги?
В Новороссийске курортный сбор направят на установку видеонаблюдения на пляжах
28 января пресс-служба мэрии Новороссийска сообщила, что за 2024 год город получил почти 10 млн рублей курортного сбора.
Эти средства направят на обустройство систем видеонаблюдения на пляжных территориях.
В Сочи с начала года туристы заплатили 533,6 млн рублей курортного сбора:
По ее словам, камеры установят на пляжах «Дюрсо» и «Матрос», в зонах отдыха «Дельфин», «Кристалл 1» и «Кристалл 2».
Также за счет средств курортного сбора установили малые архитектурные формы в платановой аллее вдоль улицы Мира, двенадцать шезлонгов, шесть деревянных настилов и кашпо в районе Западного мола.
Напомним, что курортный сбор в Новороссийске действует с 2024 года. Он составляет 30 рублей в день с человека. В 2023 году Юга.ру спросили у местных жителей, как они относятся к инициативе, считают ли ее обоснованной и на что стоит потратить деньги.
Как писали Юга.ру, в начале 2025 года в России ввели туристический налог. Постояльцы отелей и санаториев обязаны платить не менее 100 рублей в сутки.