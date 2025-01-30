В Краснодаре состоится бесплатный забег в честь китайского Нового года. Где и когда?

Участникам рекомендуют приходить в одежде с элементами красных и зеленых цветов

Участникам предлагают пробежать 5 км в любом удобном темпе. Также организаторы подготовили тематические активности. Можно будет научиться писать иероглифы и считать на пальцах по-китайски. Кроме того, собравшимся предлагают выяснить, кто лучше всех владеет кхуайцзы (китайскими палочками).

Спортивный клуб «Пять верст» анонсировал на 1 февраля забег в честь китайского Нового года. Он состоится в парке «Солнечный остров».

«Приходите в красном, чтобы привлечь удачу, и в зеленом, ведь наступает год зеленой деревянной змеи. Приносите вкусные чаи и угощения, чтобы согреться после финиша и отметить праздник», — приглашают представители клуба.

Сбор в 08:40 на центральной аллее парка. Участие в забеге бесплатное.