В Краснодаре состоится бесплатный забег в честь китайского Нового года. Где и когда?

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото jcomp, сайт freepik.com
    © Фото jcomp, сайт freepik.com

Участникам рекомендуют приходить в одежде с элементами красных и зеленых цветов

Спортивный клуб «Пять верст» анонсировал на 1 февраля забег в честь китайского Нового года. Он состоится в парке «Солнечный остров».

Участникам предлагают пробежать 5 км в любом удобном темпе. Также организаторы подготовили тематические активности. Можно будет научиться писать иероглифы и считать на пальцах по-китайски. Кроме того, собравшимся предлагают выяснить, кто лучше всех владеет кхуайцзы (китайскими палочками).

Читайте также:

«Приходите в красном, чтобы привлечь удачу, и в зеленом, ведь наступает год зеленой деревянной змеи. Приносите вкусные чаи и угощения, чтобы согреться после финиша и отметить праздник», — приглашают представители клуба.

Сбор в 08:40 на центральной аллее парка. Участие в забеге бесплатное.

Как писали Юга.ру, в горах Сочи пройдут всероссийские соревнования по волейболу на снегу.

Афиша Краснодар отдых Развлечения События Спорт

Новости

Разлившийся в Черном море мазут принадлежал «Роснефти». Ущерб окружающей среде оценивают в 33,4 млрд рублей
В Краснодаре в микрорайоне Черемушки отремонтируют проезды вдоль домов
В Краснодаре состоится бесплатный забег в честь китайского Нового года. Где и когда?
Живопись, скульптуры и арт-объекты. В Краснодаре откроется pop-up выставка
В пьяном угаре. В Краснодаре в кино покажут алкогольную комедию «По барам»
Краснодарцев приглашают на лекцию о режиссере «Аноры»

Лента новостей

Спорные вопросы в истории кубанского казачества
Вчера, 15:20
Спорные вопросы в истории кубанского казачества
От 1917 года до современности
Тень имамата Шамиля, парламентская республика и разоблачение ложных источников
28 января, 15:40
Тень имамата Шамиля, парламентская республика и разоблачение ложных источников
Интервью с историком Виталием Штыбиным
Роспотребнадзор начал закрывать магазины «Светофор»
Вчера, 17:37
Роспотребнадзор начал закрывать магазины «Светофор»
Узнали режим работы в Краснодаре

Реклама на сайте