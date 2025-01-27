В горах Сочи пройдут всероссийские соревнования по волейболу на снегу

Один из этапов чемпионата России по волейболу на снегу пройдет в Красной Поляне

26 января администрация Сочи анонсировала этап чемпионата России по волейболу на снегу. Он пройдет с 30 января по 1 февраля в горном кластере на высоте 960 метров. В турнире будут участвовать 22 команды, шесть из которых представят Краснодарский край.

Волейбол на снегу в тех или иных вариантах развивался в странах с ярко выраженным зимним сезоном на горных курортах, спортивных площадках, пляжах и других местах отдыха. В России популярностью пользуется Рождественский турнир, впервые прошедший в 2004 году в поселке Токсово, а в последние годы — в Сестрорецке. Начало первого матча запланировано 30 января в 14:00. Финальные игры турнира пройдут 1 февраля в 18:00.