Премьеры спектаклей, балет, опера и документалка. В Краснодаре в феврале продолжатся «Волшебные вечера»

Краснодарский край

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  • © Фото freepik, freepik.com
    © Фото freepik, freepik.com

В Краснодаре в феврале будут показывать постановки всемирно известных театров и работы кинематографистов (18+)

Сеть кинотеатров «Монитор» анонсировала в Краснодаре продолжение арт-проекта «Волшебные вечера».

На широком экране в январе покажут спектакли, балеты, оперу и документальное кино. Узнать подробности можно на сайте.

Хиты Лепса, Агутина, Тимати:

Расписание кинопоказов:

  • 2 февраля — балет «Снежная королева» (6+), Музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко (Москва);
  • 9 февраля — балет «Щелкунчик» (6+), Мариинский театр (Санкт-Петербург);
  • 12 февраля — документальный фильм «Сальвадор Дали» (16+) о жизни и творчестве знаменитого художника;
  • 19 февраля — концерт «Курентзис: Реквием. Моцарт» (12+), Зальцбургский фестиваль (Австрия);
  • 23 февраля — опера «Отелло» (16+), Венская государственная опера (Австрия), в главной партии Йонас Кауфман;
  • 26 февраля — спектакль «Павел I» (16+), Театр имени Евгения Вахтангова (Москва), в главной роли Александр Олешко.

Как писали Юга.ру, компания Global Film представила трейлер фильма «О, Канада» режиссера Пола Шредера с Умой Турмой и Ричардом Гиром.

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Премьеры спектаклей, балет, опера и документалка. В Краснодаре в феврале продолжатся «Волшебные вечера»
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