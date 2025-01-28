Премьеры спектаклей, балет, опера и документалка. В Краснодаре в феврале продолжатся «Волшебные вечера»

В Краснодаре в феврале будут показывать постановки всемирно известных театров и работы кинематографистов (18+)

Сеть кинотеатров «Монитор» анонсировала в Краснодаре продолжение арт-проекта «Волшебные вечера». На широком экране в январе покажут спектакли, балеты, оперу и документальное кино. Узнать подробности можно на сайте.

Расписание кинопоказов: 2 февраля — балет «Снежная королева» (6+), Музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко (Москва);

9 февраля — балет «Щелкунчик» (6+), Мариинский театр (Санкт-Петербург);

12 февраля — документальный фильм «Сальвадор Дали» (16+) о жизни и творчестве знаменитого художника;

19 февраля — концерт «Курентзис: Реквием. Моцарт» (12+), Зальцбургский фестиваль (Австрия);

23 февраля — опера «Отелло» (16+), Венская государственная опера (Австрия), в главной партии Йонас Кауфман;

26 февраля — спектакль «Павел I» (16+), Театр имени Евгения Вахтангова (Москва), в главной роли Александр Олешко.