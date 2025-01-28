«Ростелеком» организовал лекцию по кибербезопасности в Российском международном олимпийском университете

«Ростелеком» провел лекцию по кибербезопасности для студентов и преподавателей Российского международного олимпийского университета (РМОУ) в Сочи

Спикером выступил Олег Седов, директор по развитию направления «Кибербезопасность для населения» ГК «Солар» (дочерняя компания «Ростелекома», в 2024 году вошла в топ-5 европейских сервис-провайдеров кибербезопасности).

На лекции «Пять лайфхаков управления цифровыми следами» эксперт рассказал будущим спортивным менеджерам, в чем разница между цифровым следом и цифровой тенью, можно ли оставаться незаметным в виртуальной среде и как минимизировать передаваемую о себе в сети информацию. Олег Седов рекомендовал слушателям: регулярно чистить историю браузера;

при настройке Wi-Fi-роутера не вносить координаты в глобальную базу данных;

удалять или архивировать потерявшие актуальность аккаунты, чтобы их не взломали;

подключить двухфакторнуюа утентификацию и регулярно менять пароли.

© Фото предоставлено пресс-службой ПАО «Ростелеком»

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«Взрывной рост современных технологий создает фантастические возможности для трансформации спортивных мероприятий, роста их зрелищности. Но вместе с тем спортивные ИТ-продукты, клиентские данные нужно уметь защищать. В ловушки попадают самые разные люди, и нашим выпускникам важно знать основные правила поведения в виртуальном мире. Киберграмотность — одна из ключевых компетенций для спортивного менеджера, и мы рады, что нашли в лице «Ростелекома» надежного партнера, располагающего высокой экспертизой в сфере информационной безопасности», — отметил ректор РМОУ, академик РАО, профессор Лев Белоусов.

Мероприятие прошло в формате видеоконференции и собрало 40 слушателей, половину из которых составили студенты из дружественных стран: Китая, Индии, Пакистана, Зимбабве, ЮАР, Малави, Ботсваны, Армении, Уганды. Для иностранных студентов лекцию Олега Седова обеспечили синхронным переводом на английский. После лекции участники задали вопросы и сыграли в викторину по цифровой безопасности, самые внимательные получили призы от «Ростелекома».

© Фото предоставлено пресс-службой ПАО «Ростелеком»

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«Каждому человеку в ХХI веке необходимо знать, что виртуальный мир не только прекрасен, но и опасен. «Ростелеком» как национальный провайдер регулярно проводит некоммерческие занятия по повышению цифровой грамотности и информационной безопасности. Наша задача — научить людей беречь свои и чужие данные и уметь противостоять злоумышленникам. Если осознанно совершать цифровые шаги в интернете, можно избежать утечек и сохранить информацию, репутацию, деньги и спокойствие», — сказал директор Краснодарского филиала «Ростелекома» Сергей Поляков.